Osvježeni korejski mini uz vrlo solidnu opremu dostupan za 15.899 eura

Picanto, Kijin gradski adut i jedan od malobrojnih predstavnika A segmenta na tržištu, stigao je u redizajniranom izdanju. Automobili su tehnološki napredniji, a obvezna sigurnosna oprema jednaka je za manje i veće modele, stoga su i cijene malih automobila bitno porasle. Mnogi su proizvođači odustali od A segmenta, no ne i korejska Kia, koja i dalje nudi praktičnog Picanta.

Treća generacija je tako po drugi put značajno osvježena i nudi atraktivniji izgled, bolje sigurnosne sustave i opremu. Platforma je ostala ista, pa je Picanto i dalje jedan od najpraktičnijih malih gradskih modela s dužinom od 359,5 cm i međuosovinskim razmakom od 340 cm, no uz širinu od 159,5 cm i visinu od 148,5 cm nudi sasvim dobru prostranost za četvero putnika na manjim udaljenostima. Tu je i za gradski auto solidan prtljažnik od 255 litara, koji se može proširiti do 1010 l.

Foto: Mladen Milčić

Brzi volan omogućuje trenutni odziv na upute vozača, što znači manje okretaja volana od jednog do drugog kraja nego kod mnogih konkurenata (2,8 okreta), što Picanto čini lakim za vožnju pri malim brzinama i u gradu. Picanto je sada opremljen s više standardne opreme nego ikad prije, a njegovi sustavi pomoći vozaču čine vožnju u prometnim europskim gradovima lakšom i ugodnijom. Standardno dolazi s 8,0-inčnim 'lebdećim' zaslonom osjetljivim na dodir, navigacijskim sustavom i 4,2-inčnim digitalnim zaslonom visoke rezolucije u instrumentnoj ploči vozača.

Navigacijski sustav s 8,0-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir opremljen je Bluetooth multitaskingom, što znači da korisnici mogu istovremeno spojiti do dva mobilna uređaja - jedan za hands-free pozive i korištenje medija, a drugi samo za korištenje medija. Sustav standardno dolazi uz Apple CarPlay i Android Auto. Mladenački izgled donosi i izbor od devet živih nijansi boja, što omogućuje Picantu da se istakne odvažnim vanjskim izgledom. Četiri boje su nove: Signal Red, Smoke Blue, Sporty Blue i Adventurous Green.

Novi Picanto dostupan je s dva benzinska motora. Kupci mogu birati između 1,0-litrenog i 1,2-litrenog benzinskog motora.

Trocilindarski 1,0-litreni motor sa 63 KS i 93 Nm (0-100 km/h za 15,5 s, max 145 km/h) dobar je izbor za kupce koji iznad svega cijene učinkovitost, budući da je prosječna potrošnja 5,5 l/100 km.Snažniji četiricilindarski 1,2 motor sa 79 KS i 113 Nm bolji je za one koji žele više snage, posebno za vožnju većim brzinama ili uzbrdo. Do stotke stiže za 13,1 s, maksimalna brzina mu je 165 km/h, a prosječna potrošnja 5,7 l/100 km. Picanto je opremljen čitavim nizom Kijinih naprednih sustava pomoći vozaču (ADAS) i nizom aktivnih sigurnosnih sustava za poboljšanje sigurnosti putnika. Ovisno o konfiguraciji, novi Picanto s ADAS sustavima uključuje sustav pomoći za izbjegavanje frontalnog sudara 1.5 s prepoznavanjem vozila, biciklista i pješaka, sustavom za izbjegavanje sudara u mrtvom kutu, sustavom pomoći za ostanak u voznoj traci, upozorenjem na nepažnju vozača i upozorenjem na napuštanje trake, inteligentnim sustavom za ograničenje brzine i sustavom pomoći za ostanak u voznoj traci.



Kupiti se može uz tri paketa opreme - LX Active, EX Trend i EX Style. Već u početnoj opremi uz 1,0 motor za 16.899 eura nudi svu osnovnu modernu opremu, dok uz 1,2-litreni motor i bogatiju srednju opremu stoji od 17.499 eura. Automatik je dostupan samo uz najbogatiji paket opreme i jači motor za 19.999 eura (uz gotovinski popust 18.990 eura). Uz aktualnu promotivnu ponudu kupci koji se odluče za gotovinsko plaćanje mogu ostvariti popust od 1000 eura, čime se cijena početnog modela spušta na 15.899 eura.