Jedan brend daleko ispred svih na neslavnoj listi: Ovo su proizvođači s najviše opoziva automobila u 2025.

Kod novih automobila često je teško unaprijed procijeniti njihovu dugoročnu pouzdanost i kvalitetu. No jedan od pokazatelja koji ipak pruža određeni uvid jest broj opoziva vozila, odnosno slučajeva u kojima proizvođači zbog sigurnosnih nedostataka moraju pozvati vlasnike da besplatno poprave već prodane automobile. Prema službenim podacima američke Nacionalne uprave za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA), a kako prenosi Motor1, 2025. donijela je velik broj opoziva, pri čemu se razlozi kreću od relativno benignih kvarova do ozbiljnih problema koji mogu dovesti do požara ili kvara motora. Iako svi opozivi nisu jednako ozbiljni, statistika pokazuje jasne obrasce; među najčešćim problemima ponovno se ističu neispravne stražnje kamere i rizik od zapaljenja vozila.

Na desetom mjestu nalazi se BMW, koji je tijekom godine opozvao nešto više od 508 tisuća vozila u 21 kampanji. U odnosu na 2024., kada je broj opoziva bio višestruko veći, to predstavlja vidljivo poboljšanje. Najozbiljniji problem odnosio se na elektropokretače koji mogu korodirati, pregrijati se i u krajnjem slučaju izazvati požar. Deveto mjesto zauzima Volkswagen Group s 663 tisuće opozvanih vozila. Najrašireniji kvarovi odnosili su se na poklopce motora koji se mogu pregrijati i na probleme sa slikom stražnje kamere, ponajviše kod većih SUV modela.

Na osmom mjestu je Tesla, koja je u 2025. znatno smanjila broj opoziva u odnosu na godinu ranije. Najveći problemi odnosili su se na gubitak asistencije upravljača kod Modela 3 i Modela Y te na kvarove stražnjih kamera uzrokovane elektroničkim greškama. Sedmo mjesto pripada Kia s gotovo milijun opozvanih vozila. Najveći opoziv odnosio se na model K5, kod kojeg je zbog problema s ventilima goriva postojao povećan rizik od zapaljenja.

Šesto mjesto zauzima General Motors, koji je s nešto manje od milijun opozvanih vozila za dlaku izbjegao ulazak u „klub milijun“. Većina problema vezana je uz 6,2-litreni V8 motor, čiji proizvodni nedostaci mogu dovesti do ozbiljnog oštećenja motora. Na petom mjestu nalazi se Hyundai, s nešto više od milijun opozvanih vozila. Više od polovice odnosi se na SUV Palisade, kod kojih sigurnosni pojasevi u određenim slučajevima ne moraju pravilno funkcionirati.

Četvrto mjesto zauzima Honda s 1,5 milijuna opozvanih automobila. Iako je riječ o poboljšanju u odnosu na prethodne godine, jedan opoziv posebno se istaknuo - kod više od 400 tisuća Civica postojao je rizik od problema s kotačima. Treće mjesto pripada koncernu Stellantis, koji okuplja marke poput Jeepa, Rama i Fiata. Ukupno je opozvano 2,7 milijuna vozila, a najveći problem odnosio se na plug-in hibride Jeep Wrangler 4xe i Grand Cherokee 4xe zbog mogućeg zapaljenja baterija.

Na drugom mjestu nalazi se Toyota s 3,2 milijuna opozvanih vozila. Iako brojka izgleda zabrinjavajuće, većina opoziva odnosila se na manje tehničke nedostatke poput kvarova kamera, instrument ploča ili svjetala, bez većih sigurnosnih incidenata. Daleko najveći broj opoziva u 2025. zabilježio je Ford, s čak 12,9 milijuna vozila i 153 različite kampanje. Više od četiri milijuna automobila opozvano je zbog problema sa stražnjim kamerama, dok su ostali kvarovi uključivali probleme s gorivnim sustavom, kočnicama i dijelovima karoserije.