Ne košta puno: Pronašli smo sredstvo koje skida mrlje s kauča i tepiha. Evo što smo sve uspjeli očistiti

Mnogi će za rješenje problema potencijalnih mrlja na kauču izabrati opciju prekrivanja kauča drugom tkaninom te tako očuvati namještaj. No, ako kupite novi divni kauč i prekrijete ga nekim prekrivačem, hoćete li zaista ikada uživati u njegovoj ljepoti i udobnosti kakvu ste očekivali kada ste ga odabrali? Tražite li rješenje za očuvanje namještaja bez da ga sakrivate, pronašli smo pravu stvar. Denkmit sredstvo za čišćenje tepiha i tapeciranog namještaja pronašli smo u drogeriji dm. Za 1,75 eura dobijete čak 600 mililitara proizvoda koji će vam i uz stalno korištenje trajati dosta dugo. Moram priznati da sam ga zgrabila s police bez da sam ikad išta čula o ovom proizvodu. Pretpostavila sam, naime, da će moj nestašni kućni ljubimac kad, tad napraviti neku mrlju na kauču. Naravno, bila sam u pravu te sam vrlo brzo imala priliku isprobati efikasnost ovog proizvoda. Ovo sredstvo uklanja prljavštinu, ali i neugodne mirise.

Foto: Zdravka Jukić

Upute korištenja su vrlo jasne. Prvo valja temeljito usisati površinu i protresti proizvod pa ga s nekih 60 centimetara udaljenosti raspršiti na tepih ili na krpu s kojom ćete sredstvo prenijeti na tapecirani namještaj. Preporučuje se ne prskati ravno na namještaj. Snažno utrljajte pjenu u područje koje želite očistiti. Ostavite pjenu da djeluje sve dok se ne osuši (2-4 sata). Kod jačih zaprljanja postupak se može ponoviti. Preporučuje se prije korištenja na vidljivom mjestu provjeriti na manjem dijelu tepiha ili tapeciranog namještaja je li materijal osjetljiv. U uputama se navodi da se ne koristi na veluru, svili, brušenoj koži i krznu.

Nakon što sam mokru krpu poprskala s ovom pjenom i prenijela sredstvo na kauč, snažno sam utrljala pjenu. Mrlja od krvi brzo je nestala, a kauč je izgledao kao da se na njemu ništa nije dogodilo. S obzirom na to da je mrlja zaista bila mala, ovaj dio kauča jako se brzo osušio. Moram priznati da sredstvo nema jak miris, proizvod je veganski, a osobe s osjetljivom kožom bi ipak trebale pripaziti da im koža nije predugo u kontaktu s ovim sredstvom. Ovaj proizvod me od prvog korištenja zaista uvjerio u svoju efikasnost, a do sada je uspješno rješavao mrlje od čokolade, krvi, blata, ali i voćnih sokova na kauču. Stoga mogu reći da je ovo jedan od proizvoda koji bi dobro došli svakom kućanstvu. Njegova pristupačna cijena čini ga odličnim odabirom čak i ako vam zatreba samo nekoliko puta.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.