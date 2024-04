Umjetna koža ne traje dugo, ljušti se i raspada. Isprobali smo set za popravak, evo s kakvim rezultatom

Ljušte mi se kožna sjedala u autu, ogulio mi se naslon za ruku na kožnoj fotelji, s omiljene kožne jakne otpadaju dijelovi... Poznato? O, da... No, ne radi se o pravoj koži, niti u jednom od ovih slučajeva. Barem mi nismo čuli da se prava koža ljušti i da s nje otpadaju komadići. Umjetna, eko-koža, to je već druga priča. Većina predmeta izrađena od umjetne kože neće vas služiti godinama. To je činjenica i vrijedi i za kvalitetniju eko-kožu, s tim što će ona ipak duže odolijevati zubu vremena od one jeftinije. Prava koža bitno je čvršća i trajnija od eko-kože, no u krugovima ekoloških aktivista je omražena. S druge su strane glasovi koji upozoravaju da je eko-koža tek marketinški trik. Iz osobnog iskustva, jakna od umjetne kože izdrži godinu do dvije. Onu od prave kože koju sam kupila još dok sam studirala – iako su te godine sad već jako daleko – još uvijek mogu nositi. Izgleda gotovo kao nova. Znamo li u kojoj je mjeri naš planet zatrpan odbačenim odjevnim predmetima, upitnim smatramo i eko prizvuk umjetne kože, budući da se odjevni predmet od nje izrađen brže uništi te je potrebno češće kupovati novu odjeću. Ali, eto, umjetna je koža posvuda oko nas, i ovaj tekst pišem sjedeći upravo na stolici presvučenoj umjetnom kožom. Budući da se, ni dvije godine od kupnje, počela jače ljuštiti, poslužila je kao poligon za isprobavanje seta za popravak „kožnih“ sjedala.

Set je zapravo smotuljak umjetne kože, ljepljive s donje strane. Poput naljepnice. U internet trgovini platila sam ga 17 eura. Nekoliko dana nakon naručivanja, stigao je samoljepivi komad umjetne kože dimenzija 100x140 cm. Princip je jednostavan – valja izrezati odgovarajući komad te samoljepive umjetne kože i prelijepiti oštećenje. No, ako predmet koji popravljate nije posve ravan, ako ima obline i prošive, te želite li da to u konačnici dobro izgleda, ipak se trebate malo više potruditi. Površinu koju želite prelijepiti najprije očistite od masnoće i nečistoće. Potom iskrojite komad umjetne kože tako da se što neprimjetnije uklopi u ono što popravljate. Nemojte samo zalijepiti zakrpu preko oljuštenog mjesta, jer će se to vidjeti. Konkretno, na mojoj radnoj stolici zakrpa ide od šava na sjedećem dijelu pa do donje strane stolice, odnosno presavinuta je preko bočnih dijelova tog sjedećeg dijela. To je jedini način da popravak bude manje uočljiv. Bio bi neprimjetan da nema nezgodnih kuteva. I oni su korektno izgledali odmah nakon lijepljenja, no ljepilo kojim je ovaj skaj premazan nije dovoljno snažno da ga zadrži na mjestu i preko neravnih dijelova. Pa se zakrpa na tim rubovima odlijepila. Riješili smo to dodatnim, snažnijim ljepilom, no zbog ovog detalja naš popravak radne stolice kupljenim setom smatramo tek djelomično uspješnim. Ljepilo na kupljenom skaju samostalno je dobro za potpuno ravne dijelove, no za rubove, bokove i slične neravnine ono nije dovoljno jako.