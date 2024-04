Devet izazova: Isprobali smo učinkovitost sode bikarbone. Na jednom je testu ovaj ‘čarobni prah’ pao

Soda bikarbona ili natrijev hidrogenkarbonat prirodna je zamjena za industrijski prašak za pecivo. No, osim kao dodatak kolačima, sodu bikarbonu u kućanstvu možemo koristiti još za niz stvari – u čišćenju doma, za omekšavanje rublja, odstranjivanje neugodnih mirisa. Iako soda za pečenje i soda za pranje nisu potpuno ista tvar – tek se zagrijavanjem natrijeva hidrogenkarbonata dobije natrijev karbonat – većinom se koristi ‘obična’ soda bikarbona jer ju je lakše naći. Društvene mreže pune su savjeta kako pomoću sode bikarbone nešto napraviti brže i bez upotrebe agresivnih kemikalija. Ipak, znamo da su društvene mreže prepune svakakvih informacija, pa je stoga logično zapitati se koji je od tih ‘recepata’ zaista djelotvoran. Iako smo u trgovini kupili sodu za pečenje, a ne onu namijenjenu pranju, i ovoj smo našli devet namjena, od kojih niti jedna nije jestiva.

Prva bojišnica bila je kupaonica – kamenac se opet nakupio na miješalici i na staklenim stijenkama tuš kabine. Valja napraviti gustu smjesu sode bikarbone i vode, te ju nanijeti na mjesto koje želimo tretirati. Nakon što tako odstoji pet minuta, sodu bikarbonu treba isprati octom i nakon toga toplom vodom. Kamencu ni traga, ni na miješalici ni na staklu! Idući problem, također u kupaonici, voda je koja iz umivaonika malo slabije teče. Ostaci sapuna vjerojatno su, u kombinaciji s kosom, počeli raditi čep u odvodu. U odvod smo usuli pola šalice sode bikarbone, na to pola šalice octa i ostavili 15 minuta. Potom smo zalili kipućom vodom i umivaonik je ‘prodisao’.

Druga bojišnica bila nam je kuhinja, s tim što je u njoj bilo više problema sa sodom bikarbonom kao potencijalnim rješenjem. Kuhinjski izazov br. 1 je ploča za kuhanje, odnosno zagorjeli ostaci hrane. Na to valja nanijeti smjesu sode bikarbone i vode ili najprije namočiti vodom pa posuti sodom bikarbonom. Potom upalite na kratko ploču za kuhanje, da soda ‘proradi’. Izgasite ploču i strugalicom za čišćenje staklokeramičke ploče uklonite zagorjele ostatke i sodu bikarbonu. Rezultat je bolji nego s bilo kojim dosad isprobanim industrijskim sredstvom. Kuhinjski izazov br. 2 masni je filtar kuhinjske nape, prilično zapušten jer to je jedan od onih poslova koje radimo samo kad baš moramo. Savjet s društvenih mreža kaže kako filtar treba uroniti u lonac s kipućom vodom u koju smo dodali pola čaše soda bikarbone. Tako širok lonac nemamo, pa smo se poslužili pladnjem za pečenje. Nakon 15 minuta filtar smo izvadili. Dosta se masnoće već i samim stajanjem u vodi sa sodom bikarbonom ‘odlijepilo’ od filtra. Prije ispiranja pod toplom vodom, filtar smo još lagano prošli kuhinjskom četkicom, bez zamornog ribanja. Rezultat oduševljava!

Dosta se masnoće već i samim stajanjem u vodi sa sodom bikarbonom ‘odlijepilo’ od filtra Foto: Sandra Mikulčić

Kuhinjski izazov br. 3 je pladanj za pečenje sa zagorenim tragovima hrane – u pećnici uvijek nešto procuri, pošprica… Po tim tragovima, navodi se, treba posuti sodu bikarbonu, pošpricati octom, ostaviti pet minuta i nježno istrljati četkicom, prije ispiranja. Sve smo to odradili. Lim za pečenje izgleda bolje. Soda bikarbona nešto je očistila, ali ovdje je ipak dosta toga ostalo pa moramo reći da je prirodno sredstvo na ovom ispitu palo. No, tvrdokorne mrlje na loncima i tavama, kao i nakupine kamenca na dnu lonca u kojem obično grijem vodu za čaj u trenu su otišle. Kritične dijelove treba posuti sodom bikarbonom, pošpricati octom i 15 minuta kasnije – kad sve to isperete vrućom vodom - problema više nema. Ako je potrebno, u kombinaciju protiv tvrdokornih mrlja možete dodati i koju kap deterdženta za posuđe. Kuhinjski izazov br. 5 bio je rješevanje čudnog mirisa iz hladnjaka. Od neke se namirnice zadržao, nismo uspjeli zaključiti od koje. No, otvorena posuda sode bikarbone ostavljena u hladnjaku uspješno je riješila taj problem. Imate neke šalice s kojih ni perilica posuđa ne uspijeva oprati mrlje od kave i čaja? Imali smo i mi. Više ih nemamo jer je pomoglo natapanje u otopini vode i sode bikarbone (četvrtinu šalice sode bikarbone na pola litre vode).

Nakit ćete u otopinu lako uroniti i izvaditi vežete li ga koncem Foto: Sandra Mikulčić

Idući zadatak nije imao veze ni s kupaonicom ni s kuhinjom. Srebrni nakit trebao je pomoć, budući da je stajanjem malo potamnio. Kad u posudi za kuhanje voda zakipi, treba dodati aluminijsku foliju zgužvanu u grumen i pola žlice sode bikarbone. U to potom treba uroniti srebrninu pa odmah izvaditi. Nakit ćete lako uroniti i izvaditi vežete li ga koncem. Probali smo, vratio se sjaj srebrnom prstenu i privjesku. Soda bikarbona uspješno je svladala i ovaj izazov.

