Luksuzna ekološka petmetarska limuzina po cijeni kompakta - za 32.990 eura

Još jedan zanimljiv novitet na hrvatsko tržište stiže iz Kine – Forthing S7 REEV. Među mnogobrojnim SUV novitetima, S7 se ističe limuzinskom karoserijskom izvedbom. I to kakvom. Radi se o velikom i zaista atraktivnom peterovratnom fastback limuzinskom automobilu dugačkom 493,5 cm sa zanimljivim električnim pogonom uz 1,5-litreni benzinski range extender (Reev tehnologija).

Forthing je marka kineskog Dongfenga, koju u Hrvatskoj zastupa Auto Hrvatska, a do sada je u nas najpoznatija sa svojim kompaktnim i traženim SUV automobilom T5 Evo. S7 je pravi predstavnik poslovne i obiteljske limuzine D segmenta koji sa svojom prostranošću, ekološkim i štedljivim pogonom, luksuznom opremom, ali i vrlo konkurentnom cijenom od 32.990 eura predstavlja, čini nam se, sjajnu ponudu.

Reev tehnologija koju koristi za svoj pogon Forthing S7 nije potpuna novost, na hrvatskom se tržištu nude već modeli s takvim pogonom poput kineskog Leapmotora i Mazde. Za razliku od “klasičnih” plug-in hibrida, kod Reev hibrida, u ovom slučaju punjivog range extender hibrida (Nissan sa svojim e-Power modelima nudi takvu tehnologiju ali bez punjenja), pogonske kotače pokreće isključivo električni motor, dok benzinski motor služi za nadopunjavanje baterije kao generator koji proizvodi struju, odnosno kao potpora električnom motoru za produženje dometa. Baterija je litij-željezo-fosfatna (LPF), dolazi u sigurnosnoj “armor” ovojnici koja je otporna na probijanje i pritisak, a kapacitet joj je 28,4 kWh. Službeni domet na struju jest 158 do 174 km, što je i više nego dovoljno za svakodnevnu uobičajenu vožnju gradom pa i u prigradskom prometu te omogućuje gradski commuting na struju uz redovnu nadopunu baterije. A ako se vozi na dužim relacijama, nadopuna energije, odnosno u tom slučaju benzina, je brza i efikasna, na klasičnoj benzinskoj pumpi.

Foto: Mladen Milčić

I baterija se može napuniti brzo, na DC punjaču od 80 kW za 30 minuta od 30 do 80% dometa, no češće će se koristiti kućni AC punjač od 6,6 kW, najisplativije po noćnoj tarifi s kojim je puna za 4,5 sati. Kombinirani doseg, uz punu bateriju i pun spremnik benzina jest do čak 1250 km.

S7 nudi prtljažnik od odličnih 496 litara, prostranost na prednjim sjedalima je vrhunska, dok na stražnjoj klupi nije baš tako raskošna kakvu bismo očekivali od gotovo petmetarske limuzine s međuosovinskim razmakom od 291,5 cm. Atraktivan dizajn s padajućom linijom krova ipak je uzeo danak, stoga je S7 prvenstveno vozački automobil, a ne bismo ga mogli svrstati u poslovne limuzine za korisnike koji imaju vozača. No, zbog aerodinamične karoserije S7 ima koeficijent otpora zraka od samo 0,191, što je svjetski rekord za serijske automobile.

Foto: Mladen Milčić



Pogonski sklop se sastoji od elektromotora sa 209 KS i 310 Nm okretnog momenta i pokreće stražnje kotače. I to vrlo glatko i potentno, što smo isprobali na kratkoj testnoj vožnji. Do stotke tako S7 stiže za 7,2 s, dok je maksimalna brzina elektronski ograničena na 165 km/h. Benzinski motor koji služi kao generator struje je 1,5-litreni sa 77 kW.Luksuzan dojam Forthingu S7 Reev donose brojni vanjski detalji poput prednjih LED svjetala u obliku broja 7, 19-inčnih lakometalnih naplataka, izvlačnih ručki vratiju te bočnih vratiju bez okvira što uz dinamičnu bočnu siluetu daje poseban sportski karakter vozilu. Premium osjećaj nastavlja se i u kabini uz fine materijale, sjedala presvučena u bijeloj ili crnoj eko koži, i sjajnu opremu. S7 Reev nudi će se uz jedan paket opreme, no zaista bogat koji donosi između ostalog ulazak uz vozilo i pokretanje bez potrebe vađenja ključa, ispred vozača je 8,8-inčna digitalna instrumentna ploča, a u sredini veliki 15,6-inčni multimedijski zaslon. Tu je i bežično punjenje mobitela, audio sustav s osam zvučnika, Bluetooth bežično povezivanje uz Android Auto i Apple CarPlay, ventilirano i grijano električno podesivo vozačevo sjedalo, panoramski krov od 1,9 m2, adaptivni tempomat, odabir modova vožnje – Eco, Standard, Sport, Sport+, sustav SD/HD kamera s prikazom 360°, čitav niz sigurnosnih ADAS funkcija...

Dostupan je u šest boja: zelena, tamno zelena, bijela, crna, crvena i plava.

S cijenom od 32.990 eura, Forthing S7 je na razini bolje opremljenog kompaktnog automobila, a nudi zaista mnogo opreme i luksuzan štih, kako vanjskim izgledom tako i u unutrašnjosti. Uz moderan, ekološki i potencijalno vrlo štedljiv (ako se redovno puni baterija) pogonski sustav. Na početku lansiranja Auto Hrvatska je pripremila i dodatnu pogodnost za određenu količinu vozila, besplatno osnovno i kasko osiguranje za prvu godinu te besplatno održavanje za prvih pet godina, što je ekvivalent troška od oko 3000 eura.