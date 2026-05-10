Hrvat otkrio kako živi s plaćom od 2000 eura: 'Troškovi su suludi, ovoliko sam potrošio u prvih tjedan dana petog mjeseca'

"Doslovno mi je izazov ostati ispod 2000 eura troškova mjesečno. Ne živim ništa izvanserijski", požalio se 34-godišnji samac na Redditu, pokrenuvši burnu raspravu o standardu u Hrvatskoj. Naveo je kako je u prvom tjednu mjeseca potrošio oko 1100 eura, iznos koji mu je prije osam godina bio cijela plaća. U detaljnom popisu troškova našli su se stanarina (390 €), tjedna kupovina hrane (175 €), benzin za auto i motor (75 €), razna osiguranja (200 €) te slobodno vrijeme koje uključuje teretanu, BJJ i popravak bicikla (120 €). "Troškovi su postali nemogući i onda mi netko kaže da je 2000 eura dobra plaća", zaključio je.

Njegova objava brzo je izazvala lavinu komentara, no većina korisnika nije pokazala suosjećanje, kritizirajući ga zbog rastrošnosti. "Imaš dva vozila, treniraš dva sporta, putuješ, jedeš vani. Za samca realno živiš dosta komotno", poručio mu je jedan komentator. Najviše kritika izazvala je stavka od 175 eura za hranu u tjedan dana. "Što jedeš, bifteke tri puta dnevno?", pitali su se mnogi, uspoređujući njegov tjedni budžet za hranu s mjesečnim troškovima cijele obitelji. Većina se složila da ne zna raspolagati novcem.

Ipak, dio korisnika stao je u njegovu obranu, tvrdeći da stvari koje je naveo ne bi trebale biti luksuz u modernom društvu. "U današnje vrijeme je jako skupo biti uopće živ. Prije si sa puno puno manje mogao puno više", složio se jedan korisnik. Iako je plaća od 2000 eura osjetno viša od prosječne hrvatske neto plaće koja je u veljači 2026. iznosila 1527 eura, osjećaj financijskog pritiska zbog inflacije nije nepoznat mnogima.

Rasprava je zapravo dotaknula širi problem: život u Hrvatskoj postao je skup za lokalno stanovništvo, a ne samo za turiste. Podaci o inflaciji to i potvrđuju, s godišnjom stopom koja je u travnju 2026. dosegnula 5,8 posto, ponajviše zbog rasta cijena stanovanja i energenata. Dok plaće nominalno rastu, njihova realna vrijednost često ne prati tempo poskupljenja.

*uz korištenje AI-ja