FOTO Graniči s kriminalnim: Izvukli smo najluđe stvari s Temua, ove bisere morate vidjeti
Vijeće Europske unije u veljači je odobrilo nova pravila za carinske pristojbe na proizvode koji ulaze u Europsku uniju putem malih pošiljki, uglavnom putem e-trgovine. Nova pravila odgovaraju na činjenicu da takve pošiljke trenutno ulaze u EU bez carine, što stvara nelojalnu konkurenciju za prodavače unutar EU.
Postignuti dogovor ukida oslobađanje od carinskih pristojbi za pošiljke vrijednosti ispod 150 eura koje ulaze u EU. Države članice EU dogovorile su uvođenje privremene uniformne carinske pristojbe od 3 eura na proizvode u malim pošiljkama vrijednim manje od 150 eura koji se direktno šalju potrošačima u EU. Od 1. srpnja 2026., pristojba će se obračunavati za svaku kategoriju proizvoda u pošiljci, prema tarifnim pod-kategorijama, odnosno prema vrsti proizvoda koji se nalazi u pošiljci. Ako pošiljka sadrži jednu svilenu bluzu i dvije vunene bluze, jer pripadaju različitim tarifnim podkategorijama, to znači da pošiljka sadrži dva različita proizvoda te bi trebalo platiti 6 eura carine.
Prema podacima Europske komisije, broj malih paketa koji dolaze u EU udvostručio se svake godine od 2022. godine. U 2024. godini u EU je stiglo 4,6 milijardi takvih paketa, pri čemu 91% tih pošiljki dolazi iz Kine. Jedna od kineskih platformi s koje se masovno naručuje je i Temu, online trgovina koja je poznata po raznoraznim blesavim predmetima koji i nemaju neku veliku svrhu. Izvukli smo najveće bisere koji se ondje trenutno mogu nabaviti. Pogledajte ih u nastavku.