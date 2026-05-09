Ove namirnice su proteinske bombe: Imaju i do tri puta više bjelančevina od jaja, nemojte ih preskakati

Jaja se često smatraju jednim od najboljih izvora proteina, no zapravo postoji niz namirnica koje ih po količini proteina znatno nadmašuju. Jedno jaje sadrži u prosjeku oko 6 do 7 grama proteina, što je solidna vrijednost, ali nije na vrhu ljestvice. Kako piše portal t-online, među namirnicama životinjskog podrijetla posebno se ističu pileća i pureća prsa. Pileća prsa sadrže oko 31 gram proteina na 100 grama, dok pureća imaju oko 29 grama, uz vrlo malo masti. Nemasna govedina također je dobar izbor jer, osim oko 26 grama proteina, donosi i željezo te vitamine B skupine. Riba je još jedna snažna proteinska opcija. Svježa tuna sadrži oko 25 grama proteina na 100 grama, losos oko 20 grama, a bakalar oko 18 grama. Prednost ribe je i u tome što, uz proteine, posebno kod lososa i tune, osigurava zdrave omega-3 masne kiseline.

Od mliječnih proizvoda vrijedi izdvojiti posni sir, odnosno nemasni kvark, koji sadrži oko 13 do 14 grama proteina na 100 grama i dugo daje osjećaj sitosti. Parmezan je još bogatiji proteinima, s oko 35 grama na 100 grama, dok emmentaler ima oko 29 grama, no oba sira treba konzumirati umjereno zbog većeg udjela masti i soli.

Dobre alternative dolaze i iz biljnog svijeta. Soja sadrži oko 36 grama proteina na 100 grama i pritom osigurava sve esencijalne aminokiseline. Sušena leća ima oko 25 grama, grah oko 24 grama, a slanutak oko 19 grama proteina na 100 grama, uz mnogo vlakana koja pomažu probavi i daju osjećaj sitosti.

Među biljnim izvorima posebno se ističu tofu i seitan. Čvrsti tofu sadrži oko 15 do 20 grama proteina na 100 grama i lako se uklapa u razna jela, dok seitan, napravljen od pšeničnog glutena, može imati čak oko 75 grama proteina na 100 grama. Proteinski prah od graška ide i više, s približno 80 grama proteina, pa se često koristi kao dodatak smoothiejima i shakeovima.

Chia sjemenke također su vrijedan dodatak prehrani jer sadrže oko 17 grama proteina na 100 grama, ali i vlakna te omega-3 masne kiseline. Ipak, kao i kod drugih sjemenki, obično se jedu u manjim količinama pa ih je bolje promatrati kao dodatak, a ne kao glavni izvor proteina. Iako su jaja su kvalitetna i praktična namirnica, ali nisu jedini ni najbogatiji izvor proteina. Tko želi povećati unos proteina, može birati između mesa, ribe, mliječnih proizvoda, mahunarki, tofua, seitana i sjemenki, ovisno o prehrambenim navikama i zdravstvenim potrebama.