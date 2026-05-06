Kraj muljanja s kilometrima? EU uvodi novo pravilo za rabljene automobile: 'Kupci gube i do 10 tisuća eura'

Odbor za transport i turizam Europskog parlamenta usvojio je izmjene zakona o tehničkoj ispravnosti vozila kojom se uvode velike promjene na tržištu rabljenih automobila, priopćili su iz ureda eurozastupnice Biljane Borzan. Tom će izmjenom kupci moći biti sigurni da je kilometraža na rabljenim automobilima istinita.

- Već niz godina upozoravam na prevare s kilometražom. Istraživanja su pokazala da je kod gotovo polovice rabljenih auta koji se prodaju prekogranično, manipulirano s kilometražom. Prema nekim procjenama, šteta za kupca može biti i oko 10 tisuća eura, a šteta za građane EU je oko 9 milijardi eura godišnje. To je veliki problem u zemljama istočne EU gdje se takve prevare najčešće prijavljuju. U Hrvatsku je 2025. uvezen skoro rekordan broj automobila, preko 80 tisuća - rekla je Biljana Borzan, ističući kako je rješenje bilo na dohvat ruke.

Belgija, Nizozemska i Luksemburg imaju primjer dobre prakse sa svojim Car-Pass sustavom. Svaki put kada auto ide na servis, u sustav se upiše kilometraža, a Car-Pass evidencija je obvezna kod prodaje rabljenog auta. Zato su kod njih su prevare s kilometražom praktički prestale, napominje Borzan, sretna što je nadležni odbor usvojio izmjene kojim će postojati obaveza evidentiranja prijeđenih kilometara za svaki popravak ili održavanje vozila.

- Države članice imat će obvezu osigurati da se podaci o brojaču kilometara dostave potencijalnim kupcima rabljenih vozila, čime se osigurava da podaci dođu u prave ruke - objašnjava. Naglasila je kako se u Hrvatsku najčešće uvoze rabljeni automobili koji koštaju između 10 i 25 tisuća eura, a kilometraža je kupcima najvažniji faktor kod odluke. Prevare s kilometražom narušavaju povjerenje u tržište rabljenih automobila, ali imaju i negativan utjecaj na sigurnost na cestama.