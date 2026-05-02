Automobil s više od tisuću zvjezdica stigao je u Hrvatsku. Toliko ih, naime, ima Mercedes-Benzov novitet, prvi od gomile najavljenih u godini u kojoj ova premium marka slavi 140. rođendan. Mercedes GLC o kojem je riječ onaj je s EQ tehnologijom, elektrificiran. Predvodi ofenzivu od čak 70 novih modela. Svi će imati ovakvu masku kakva je i na nosu novoga GLC EQ-a. GLC je već niz godina Mercedesov najprodavaniji model. U redizajniranom će izdanju taj model stići do kraja godine – također s novom maskom. Do tada će se na cestama susretati dva modela GLC-a: klasičan sa starom maskom i električni GLC EQ s novom, futurističkom maskom. Prva inačica koja je stigla na tržište reprezentativan je GLC 400 4Matic EQ. U Avantgarde izvedbi stoji 69.900 eura, u AMG Line inačici cijena mu ide od 73.585 eura.

Mercedes s kompaktnim SUV-om otvorio novo poglavlje: prvi 'auto s tisuću zvjezdica' stigao u Hrvatsku

Njegova nova maska redefinicija je Mercedesova 'lica' - ujedno funkcionalni element i osvijetljeno high-tech remek-djelo. Sama maska sadrži čak 942 pixsela. Usklađena je animacija maske, stražnjih svjetala i unutrašnjosti. Stražnja svjetla s animacijom također imaju motiv Mercedesove zvijezde, koja se aktivira pri otključavaju i punjenju vozila. High-tech vizualni elementi odlično se uklapaju u aerodinamičan oblik njemačkog premium SUV modela, s koeficijentom otpora zraka cd 0,26. U panoramskom krovu su 162 zvijezde integrirane u staklo s devet zona zasjenčivanja te s električnim prebacivanjem iz transparentnog u zamućeno.

Novi Mercedes GLC EQ nastao je na prvoj generaciji nove električne mid-size platforme. To je potpuno električna platforma, na njoj se ne planira proizvodnja vozila na termički pogon. Sistemska mu snaga iznosi 490 KS (dva elektromotora). Ima dvostupanjski stražnji mjenjač, gdje se maksimalnih 210 km/h postiže u drugoj brzini. U GLC EQ ugrađena je 94 kWh baterija koja se može popravljati po pojedinim modulima. Za GLC 400 4MATIC LR deklarirani je doseg 714 km, za 'običnu' inačicu on iznosi 40 km manje. Njegova 800V arhitektura omogućava da se na brzoj DC punionici od 10 do 80 posto baterije napuni za samo 22 minute. Za deset minuta dopuniti se može za iduća 303 kilometra. Mercedes je i prvi proizvođač koji nudi automatsku rezervaciju punionice, 15 minuta prije dolaska, no ta mogućnost zasad nije raspoloživa u Hrvatskoj.



GLC EQ značajno je veći od ICE inačice istog modela, s 297,2 cm razmaka među osovinama. Njegov je međuosovinski razmak najveći u klasi luksuznih kompaktnih SUV-ova. Sustavima automobila upravlja jedno superračunalo – u njemu više nema puno jedinica, već je samo jedna. Sve sustave automobil sam ažurira bežično. Također, u njemu su po prvi put tri AI agenta: jedan za razne teme, jedan za navigaciju i jedan koji odgovara na pitanja vezana za sam automobil. Ovo je jedini infotainment sustav na svijetu koji integrira AI od oba tehnološka diva: ChatGPT i Google Gemini. Interijerom dominira MBUX četvrte generacije, superzaslon koji se proteže čitavom širinom. U biti, to su tri zaslona spojena u jedan: zaslon od 10,3 inča ispred vozača i dva od po 14 inča u sredini te ispred suvozača. Vozaču i putnicima na raspolaganju je više od 40 aplikacija i streaming. Čitava vojska sigurnosnih asistenata spremna je priskočiti u pomoć, uz podršku deset kamera, pet radarskih senzora i 12 ultrazvučnih. Novi GLC EQ ima 2++ sustav autonomije: može sam, ali vozač bi na volanu trebao držati barem jednu ruku. Nadalje, novi GLC EQ jedini je automobil s veganskim interijerom kojeg je certificirao The Vegan Society.