Mravi vam opsjedaju dom? Jedna namirnica u kućanstvu spasit će vas od nesnosne najezde

07.05.2026.
u 09:00

Kombinacija čistoće i prirodnih mirisa koje ne podnose može znatno smanjiti njihovu prisutnost u domu

S dolaskom toplijih dana u kućama se sve češće pojavljuju mravi, osobito u kuhinjama, kupaonicama i uz prozore. Iako se na početku može činiti da je riječ o tek nekoliko zalutalih jedinki, problem se brzo može proširiti ako se ne reagira na vrijeme.

Stručnjaci za suzbijanje štetnika ističu da je limunov sok jedno od najjednostavnijih prirodnih rješenja, piše Express. Mravi se kreću prateći mirisne tragove koje ostavljaju za sobom, a jak miris citrusa remeti te tragove i otežava im snalaženje. Upravo zato limun može pomoći da ih se odvrati od ulaska u dom.

Postupak je vrlo jednostavan. Dovoljno je iscijediti svježi limun i sok nanijeti na mjesta na kojima se mravi najčešće pojavljuju, poput pragova, okvira vrata, prozorskih klupčica, pukotina, rubova kuhinjskih elemenata ili prostora ispod sudopera. Sok se može nanijeti krpom, blazinicom ili razrijediti s malo vode i uliti u bočicu s raspršivačem.

Prednost ove metode je u tome što ne uključuje agresivne kemikalije, a istodobno ostavlja svjež miris u prostoru. Ipak, važno je znati da limunov sok najčešće djeluje kao sredstvo odvraćanja, a ne kao trajno rješenje za veću najezdu. Ako se mravi stalno vraćaju ili ih ima sve više, potrebno je pronaći izvor problema i po potrebi potražiti stručnu pomoć.

Uz limun, korisno je redovito čistiti kuhinjske površine, uklanjati mrvice i ostatke hrane te zatvarati pukotine kroz koje mravi ulaze. Kombinacija čistoće i prirodnih mirisa koje ne podnose može znatno smanjiti njihovu prisutnost u domu.

