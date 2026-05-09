Dva dana kreacije okusa pretvaraju Zagreb u metropolu barske umjetnosti

Čeka nas još jedan Copy Taste! Iznimno uspjeli urbani festival koktelske kulture hrli prema svojem treće izdanju bez bojazni oko bilo čega obzirom da su prethodna dva bila apsolutnim uspjehom. Dapače, ovaj će Copy Taste, najavljuju organizatori do sada, dakle još jednom će metropola doista biti dijelom nečega doista svjetskog, kokteli nisu nikada bili popularniji, a tako i Zagreb ubrzano razvija i barsku industriju i koktelsku kulturu koje je svake godine vrhunac upravo Copy Taste. U četvrtak i petak 14. i 15. svibnja hrvatski će glavni grad ponovo biti domaćin ponajboljim barmenima svijeta i regije, uz više sadržaja kojeg će sada jedan dobar dio biti okrenut i struci. Teme poput budućnosti regionalne scene i svjetskih trendova moderirat će vodeća imena kao što su međunarodno priznata stručnjakinja za barsku industriju i dugogodišnja predsjednica akademije za The World's 50 Best Bars Arina Nikolskaya i osnivač platforme Top 500 Bars, koja koristi digitalne algoritme i big data za rangiranje barova širom svijeta Anthony Poncier. Večernji sati prvog dana osim toga rezervirani su za ekskluzivna gostovanja barova s liste World’s 50 Best Bars. Posjetitelji će diljem Zagreba moći isprobati koktele barmena iz milanskog Moebiusa (7. bar svijeta), pariškog The Cambridge Public Housea (20. bar svijeta), atenskog Barro Negra (svjetski lideri u tequili i mezcalu), slovačkog Mirrora (jedan od najinovativnijih barova današnjice i predvodnici u novijem pristupu razvija hotelskih barova) te firentinskog Localea (22. bar svijeta). Brunch guest shiftovi potpuno su novi koncept kojim započinje drugi dan Copy Tastea. Idealna je ovo prilika za sve koji vikend žele započeti već u brunch vrijeme i pripremiti se za veliko finale Copy Taste festivala. U pet zagrebačkih barova; Broom 44, Tender, Cynic, Holographik Space i Gradskoj kavani, od 11.00 do 13:00 sati gostovat će new wave barovi te spojiti kulturu doručka i kave s koktelima i party atmosferom te stvarati odličnu zabavu. I nakon toga slijedi vrhunac festivala, a to je open air party u Petom kupeu. O trećem Copy Tasteu razgovaramo s Mišelom Posavcem, suvlasnikp, Peaches&Cream bara i suorganizatorom Copy taste festivala zajedno s Dominikom Bečvardijem.

Foto: Ivan Dimnjaković

Foto: Zvonimir Miletić

Kada smo krenuli s Copy Tasteom, ideja je bila vrlo jasna: željeli smo podići vidljivost domaće i regionalne barske scene te pokazati da ova regija ima kvalitetu, energiju i potencijal koji zaslužuje pažnju međunarodne koktel zajednice. Krenuli smo skromno, ali već nakon prvog izdanja vidjeli smo da postoji veliki interes i publike i struke. Upravo nas je taj odaziv potaknuo da u drugoj godini napravimo korak dalje i u Zagreb dovedemo neke od najboljih svjetskih barova, među kojima je bio i Handshake iz Meksika, tada najbolji koktel bar na svijetu. Publika je to prepoznala, a nama je to bio znak da idemo u pravom smjeru. Prošle godine Copy Taste je okupio više od 1.000 posjetitelja na open-air programu. Tijekom dva dana posluženo je više od 4.000 koktela, a na masterclassovima, seminarima i panelima sudjelovalo je više od 150 ljudi iz struke. Za nas su to vrlo konkretni pokazatelji da event ima smisla, ali još važniji od samih brojki su povratne informacije koje smo dobili od publike, barmena, regionalnih barova, partnera i međunarodnih gostiju. Ono što nas posebno motivira jest činjenica da se kroz Copy Taste sve više prepoznaje kako se u Zagrebu, Hrvatskoj, ali i cijeloj regiji događa nešto kvalitetno i relevantno. Vidimo da strani mediji i europska barska scena sve više obraćaju pozornost na ovaj dio Europe, a istovremeno regionalni barovi dobivaju dodatnu motivaciju da ulažu u kvalitetu pića, usluge i ukupnog iskustva. Na pitanje isplati li se ovakav event — apsolutno da. Tu ne mislim na direktan financijski rezultat, jer on tu nije motiv ni bitan faktor, ali pomaci su jasno vidljivi. Copy Taste je pomogao u jačanju vidljivosti regionalne scene, povezivanju domaćih i međunarodnih profesionalaca te stvaranju platforme koja dugoročno može doprinijeti razvoju hospitality industrije u ovom dijelu Europe. Za nas je najveća vrijednost konkretan napredak: scena je aktivnija, barovi su motiviraniji, kvaliteta raste, a Zagreb se sve snažnije pozicionira kao relevantna koktel destinacija. Upravo zato vjerujemo da se trud uložen u protekle dvije godine itekako isplatio. Nadamo se da treće izdanje neće biti zadnje, već samo nastavak priče koju želimo graditi još snažnije. Nakon ovogodišnjeg festivala voljeli bismo odmah početi razmišljati o četvrtom, još većem i kvalitetnijem izdanju.

Čini mi se da sam vidio varijantu Copy Tastea i negdje vani. Sve i da nije tako, je li sad Copy Taste već dovoljno jak da ga se organizira i negdje u susjedstvu s jednakim uspjehom?

Inspiracija nam je, a možda i vodilja, festival Mirror Hospitality Expo iz Bratislave u organizaciji Mirror Bara (25. bar na listi The World's 50 Best Bars). Slični eventi našem su i Florence Cocktail Week, Paradiso Summit u Barceloni te Tirana Cocktail Fest. Originalna ideja Copy Taste festivala bila je skromna – željeli smo gostima grada Zagreba ponuditi najbolje koktele regije na jednoj lokaciji. To je preraslo u festival koji na najbolji mogući način veže regionalnu barsku scenu sa svjetskom, a u isto vrijeme pruža visoku razinu zabave radi koje se gosti vraćaju svake godine. Širenje Copy Taste festivala samo nam dokazuje da je ideja bila ispravna. Festival se širi jer svaka država želi potaknuti i ojačati odnose u svojoj barskoj zajednici. Prošle smo godine Copy Taste uspješno održali u susjednoj Srbiji, a ove godine u planu imamo organizaciju festivala u Rumunjskoj.

Foto: Ivan Dimnjaković

Prvi dan festivala, onaj posvećen barmenskoj zajednici i entuzijastima (edukativni dio s panelima i raspravama), ove godine također organiziramo u Petom Kupeu, kao i naš veliki open-air party dan kasnije. Ponovno dovodimo šest najboljih barova regije koji će u petak 15. 5. pripremati svoje signature koktele i omogućiti gostima da kušaju ono što ih čini posebnima. Osim toga, dovodimo najbolje barove svijeta s liste The World 50 Best Bars. Posjetitelji će diljem Zagreba moći isprobati koktele barmena iz: milanskog Moebiusa (7. bar svijeta), pariškog The Cambridge Public Housea (20. bar svijeta), atenskog Barro Negra (svjetski lideri u tequili i mezcalu), slovačkog Mirrora (jedan od najinovativnijih barova današnjice), firentinskog Localea (22. bar svijeta). Novitet ove godine je koncept brunch guest shiftova. Kreirali smo ga kao uvertiru u veliki party u Petom Kupeu. U petak, u pet zagrebačkih barova (Broom 44, Tender, Cynic, Holographik Space i Gradska kavana) od 11:00 do 13:00 sati gostuju new wave barovi koji spajaju kulturu doručka i kave s koktelima i party atmosferom. Koktele će pripremati timovi iz poljskog Taga, mađarskog Hotsy Totsyja, grčkog bara Phillia, rumunjskog bara Teoria i grčkog bara Purovōku Project. Među barmenima svakako valja istaknuti i ime Attile Busa, renomiranog stručnjaka za barsko poslovanje koji svojim dolaskom podržava ovaj zagrebački festival. Koliko će biti koktela? Svaki bar priprema po tri svoja koktela. Čini nam se sasvim dovoljno za uživanje i dobru zabavu, zar ne?

Foto: Ivan Dimnjaković

Koktel je sada etablirana vrijednost u Zagrebu. Koji je sljedeći korak u evoluciji kulture miksologije? Dolazi li nešto iz svijeta što će nas pomaknuti još malo dalje?

Ono što smatramo najvažnijim u sljedećoj fazi jest da se na ovoj vidljivosti ne stane. Jedno je postati prepoznat, ali potpuno je drugo zadržati kvalitetu dugoročno. Upravo na tome sada trebamo raditi kao scena. Regija je pokazala da ima potencijal, ali kako bismo nastavili rasti, moramo kontinuirano ulagati u znanje i edukaciju. Važno je pratiti svjetske trendove, ali istovremeno ostati svjestan tržišta na kojem radimo i gostiju za koje stvaramo iskustvo. Naši gosti su najvažniji dio cijele priče. Oko njih gradimo barove, pića i kompletnu hospitality kulturu. Zato, ako želimo zadržati ovaj momentum, moramo nastaviti ulagati u kvalitetu usluge i ukupno iskustvo koje nudimo. Vidljivost je prvi korak, ali dugoročna vrijednost dolazi kroz konstantu, profesionalnost i sposobnost da iz godine u godinu budemo bolji.