Može li se soda bikarbona pokvariti?

Soda bikarbona jedna je od najpopularnijih namirnica u kućanstvima. No kvari li se soda bikarbona ? Odgovor je: Da! Soda bikarbona ima kratak rok trajanja, gubi snagu djelovanja unutar šest mjeseci od otvaranja pakiranja, a može trajati do tri godine ako ju ostavite u neotvorenom pakiranju. No postoje stvari koje možete učiniti kako biste joj produljili životni vijek, a i načine na koje je možete iskoristiti da ne propadne.

Da biste još malo produžili rok trajanja sode bikarbone, bacite kutiju. Ako svoju sodu bikarbonu pohranite u bilo koju vrstu zatvorene posude i stavite je u smočnicu ili ormarić, možete joj produžiti rok trajanja. Također, zamrzavanje sode bikarbone može pomoći da se uspori njezin gubitak djelovanja, ako niste netko tko je redovito koristi. No soda bikarbona neće izgubiti boju ili miris i sigurna je za upotrebu nakon isteka roka trajanja. Kada se "pokvari", to jednostavno znači da je izgubila učinkovitost. Srećom, ako niste sigurni kada ste točno otvorili kutiju sode bikarbone, možete testirati je li još uvijek dobra. Samo pospite žlicu u zdjelu s octom. Ako pjeni, još je uvijek svježa i sigurna za upotrebu.

Stavljanje kutije sode bikarbone u hladnjak za borbu protiv neugodnih mirisa jedan je od uobičajenih načina korištenja, ali postoji još puno načina upotrebe. Soda bikarbona je učinkovit dezodorans, a glavna je namirnica ako volite prirodne proizvode za čišćenje. Možete ga koristiti za sve, od čišćenja perilice posuđa do čišćenja srebra ili osvježavanja madraca.

Kupka od sode bikarbone i vode (otprilike žličica sode bikarbone na četiri šalice vode) može vam pomoći da očistite proizvode od prljavštine, pesticida i drugih nečistoća. Samo ostavite voće i povrće da se namače u smjesi oko 15 minuta, a soda će odraditi sav posao za vas. Soda bikarbona može vam pomoći i da odčepite odvode. Sve što vam treba je šalica sode bikarbone, destilirani ocat i malo kipuće vode.

Soda bikarbona je savršena za posipanje u kante za smeće, smrdljive tenisice, odlagališta smeća, smrdljivi tepih (ostavite da odstoji sat ili dva prije usisavanja) ili bilo gdje drugdje gdje želite svjež miris. Osim toga ima i nekoliko medicinskih namjena, pa biste je trebali držati u blizini prve pomoći. Može pomoći kod pčelinjih uboda i uboda kukaca općenito. Pomiješajte četvrtinu šalice sode bikarbone s dvije žličice vode kako biste dobili pastu. Često ponovno nanosite kako biste spriječili upalu. Možete upotrijebiti istu pastu kako biste smanjili otekline i svrbež od otrovnog bršljana. Za refluks kiseline ili žgaravicu pomiješajte pola čajne žličice sode bikarbone u pola šalice vode kako biste dobili jednostavan napitak za njeno ublažavanje.

Soda bikarbona učinkovita je i kod ublažavanja opeklina od sunca . Pokušajte ju dodati u mlaku kupku kako biste ublažili opekline od sunca i smanjili upalu.

