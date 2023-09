FOTO Jedva smo našli tavu s rupama, a onda smo naišli na problem: 'Poštarina bi koštala 11 eura'

Tko bi rekao da je tako teško naći tavu za palačinke? Točnije, za male američke palačinke, da u punom sjaju isprobamo novi recept koji smo nabavili. Tražili smo po fizičkim i internetskim trgovinama u Hrvatskoj. Izbor je skroman, posebno za upotrebu na indukcijskom štednjaku, i ništa ispod 50-ak eura nismo našli. Stoga smo iz slovenske internetske trgovine Mojaoprema.si za 29,99 eura naručili tavu za pečenje palačinki i jaja s keramičkim premazom, koja je posebno dizajnirana za korištenje na indukcijskom štednjaku ili na staklokeramičkoj ploči za kuhanje. Tava je, navodi trgovac, izrađena od visokokvalitetnog aluminija koji osigurava ravnomjernu raspodjelu topline i brzo zagrijavanje. Keramički premaz osigurava da se hrana neće lijepiti za površinu, što omogućuje jednostavno pečenje i čišćenje.

Neprianjajući premaz funkcionira jer se hrana ne lijepi za tavu Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kad je stigla, suočili smo se s prekratkim vijkom kojim smo trebali ručku spojiti s tavom. Žalili smo se trgovcu, odgovorio nam je da tavu pošaljemo nazad za Sloveniju (o trošku kupca) te da u web shopu naručimo drugu. To bi značilo platiti 11 eura poštarine za povrat u Sloveniju te platiti i dostavu nove tave. Nije isplativa opcija pa smo posegnuli u kutiju s alatom i uz malo mudrijanja jedan smo svoj vijak, uz komad gume, prilagodili pa smo spojili ergonomski dizajniranu ručku s tavom. Nakon 15 ispečenih tura palačinki - još se drži, a izvana se ne vidi da smo tu sami nešto prilagođavali.

Stavimo li taj detalj na stranu, tava je odlična. Zagrije se brzo, toplinu dugo zadržava no ručka se ne zagrijava jer je izrađena od materijala koji ne provodi toplinu. Neprianjajući premaz funkcionira jer se hrana ne lijepi za tavu. Pekli smo i palačinke i jaja na oko i male omlete. Funkcionira za sve navedeno.

VEZANI ČLANCI:

Tava peče ravnomjerno, uz minimalnu količinu ulja ili bez njega. Keramički premaz otporan je na ogrebotine i habanje, nema štetnih tvari. Tava je prikladna za korištenje na svim vrstama štednjaka: indukcijskim, plinskim, električnim, staklokeramičkim. Promjera je 26,5 cm (s ručkom je duga 47 cm), 0,7 cm duboka. Plus joj je i što se može prati u perilici. Minus je kilogram težine. Srećom, većinom stoji na ploči za kuhanje, ne treba je držati u ruci. Drugi minus, uvjetno rečeno, jest (bar u našoj maloj kuhinji) što je to još jedna tava za koju moramo pronaći mjesto, pazeći pritom da njezinim rubom ne ogrebemo neku drugu posudu. No, nismo požalili zbog kupnje.

VIDEO Testirali smo brze blagajne