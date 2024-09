Može li Muskov uređaj Blindsight vratiti vid slijepim osobama

Blindsight, uređaj tvrtke Neuralink, dobio je od američke agencije za hranu i lijekove, FDA, status "breakthrough" uređaja. Ovaj status za uređaj tvrtke čiji je vlasnik Elon Musk znači ulazak u program FDA, u kojem se može surađivati sa stručnjacima kroz nekoliko različitih programa koji na učinkovit način obrađuju teme vezane za uređaj kako se one pojavljuju pri pregledu njegova funkcioniranja. I također se dobiva prednost kod eventualnog kasnijeg odobravanja. No ova oznaka ne znači da je tvrtka Elona Muska Neuralink doista uspjela izliječiti sljepoću, čemu je ovaj uređaj zapravo namijenjen.

Dobivanje takve oznake, dakle, nije rijetkost, samo je lani takvu oznaku dobilo 145 medicinskih uređaja, a od pokretanja programa 2015. godine tako je označeno njih tisuću. Isto tako Neuralinkov Blindsight nije zapravo nešto novo. Takav se pristup usavršava već desetljećima te je Blindsight samo još jedna od njegovih izvedenica, s time da je sam pristup u teoriji i vrlo jednostavan. Nastoji se vratiti dio vida određenim slijepim osobama tako da se mikroelektrode ugrađuju u vidni korteks, vidnu koru mozga te se stimulira tamošnje neurone vizualnim oblicima koje se snimi kamerom. Dakle, zaobilaze se oštećeni živci i stimulira vidna kora izravno, u kojoj se obrađuju informacije prikupljene vidom. Na takav realno jednostavan način doista bi trebalo biti moguće potaknuti fenomen vida u osoba koje nikada do tada nisu vidjele.

Do sada se takvim pristupom uspjelo osobama bez vida omogućiti da prepoznaju pokret i razlikuju svjetlo od mraka. Recimo, na američkom sveučilištu UCLA sličan je uređaj isprobavan na osobama koje su imale vid, ali su ga zbog različitih okolnosti, poput prometnih nesreća, izgubile. Tamo su uspjeli napraviti uređaj koji je radio samostalno, odnosno nije morao biti povezan s nekim vanjskim uređajem. Rezultati su bili i bolji od opisanih, uređaj je omogućavao osobama da prepoznaju gdje je hodnik, gdje počinje i završava nogostup, gdje je zebra... Riječ je o kameri koja se nalazi na zatamnjenim naočalama čije se snimke bežično pretvaraju u seriju električnih impulsa. Vidni korteks kroz 60 u njega ugrađenih elektroda prepoznaje te svjetlosne šablone te ih prevodi kao smislene vizualne oblike. Taj uređaj nazvan Orion napravljen je još prije pet godina te je već tada uključen u program Breakthrough. Elon Musk, koji je u ovom trenutku vodeći svjetski komunikator, nije gubio vrijeme kako bi ishvalio proizvod svoje tvrtke.

"Uređaj Blindsight tvrtke Neuralink omogućit će da vide i oni koji su izgubili oba oka i vidni živac. Pod uvjetom da je vidni korteks netaknut, omogućit će čak i onima koji su slijepi od rođenja da progledaju. Da biste ispravno postavili očekivanja, vid će isprva biti niske razlučivosti, poput Atari grafike, ali na kraju ima potencijal biti bolji od prirodnog vida i omogućiti vam da vidite u infracrvenim, ultraljubičastim ili čak radarskim valnim duljinama, kao Geordi La Forge", napisao je američko-južnoafrički poduzetnik na svojem X profilu. Međutim, oni mediji koji su obrađivali ovu vijest, a i nije ih puno s obzirom na vrlo malo dostupnih informacija, upozoravaju da je tako nešto doista preuranjeno tvrditi, i to je sasvim logično, a k tome ne postoji još slučaj u svijetu da je nekome uređajem, ovakvim ili nekakvim drugim, zaista u potpunosti vraćen vid. Nitko, doduše, nije rekao ni da to neće jednom biti moguće, pa i zato što je do sada prepreka bila tehnološke prirode, a to je mala gustoća povezanih elektroda, broji ih se tek u desecima, što znači da rezolucija onoga što se kroz uređaj "gleda" ne može biti veća od obrisa, točaka koje se pale i gase bez jasno određenog oblika. Mala gustoća elektroda znači i da se dijelovi korteksa na koji su priključene stimuliraju slučajno, a ne po nekoj matrici.

Ono što je napravio Muskov Neuralink jest upravo da je povećana gustoća elektroda pa bi pri tome i rezolucija "gledanja" kroz uređaj trebala biti veća, a dobiveni prizor konkretniji. Ali, opet, u zasad rijetkim tekstovima po stručnim časopisima upozorava se kako taj pristup za sada ima neke temeljne nedostatke. Osim toga, Musk tvrdi kako će se uređaj njegove tvrtke jednostavno uključiti i automatski osobi podariti izgubljeni ili nikad stečeni vid. To nije moguće, upozorava se, čak ni kod onih koji su tek nedavno izgubili vid zbog neke traume ili bolesti, što su najčešći uzroci, a što znači da je njihov vidni korteks od rođenja uvježbavan da vidi, odnosno da normalno funkcionira. Sasvim sigurno njihov vid kroz uređaj Neuralinka ne bi bio kao grafika kod nekadašnjeg računala Atari, kao što to tvrdi Elon Musk. Iako se s takvim uređajima napredak bilježi stalno, ipak je još potreban period usvajanja koji nije nimalo lagan, dapače prilagodba je vrlo teška. Pogotovo je sve to slučaj kod ljudi koji su slijepi od rođenja pa nisu razvili biološki kapacitet gledanja vlastitim očima.

To znači da, iako je na razini stanica vidni korteks postavljen da gleda, tokovi i načini kojim bi se stvorio koncept gledanja i viđenja zapravo ne postoji. Musk time, upozoravaju svjetski mediji, daje izjave kojima stvara pogrešan dojam, no isto se tako pretpostavlja kako već i zbog činjenice kako on u svakom slučaju nije prvi koji tvrdi tako nešto zapravo i nema prevelike štete za zajednicu ljudi sa slabim ili nepostojećim vidom. Interesantno, niti je Neuralink pružio dodatne informacije o uređaju ili o tome kada će početi klinička istraživanja niti se FDA oglasila u medijima oko promjene statusa Neuralinkova uređaja. Ipak, ovog puta malo se sumnja u to da je Muskov Neuralink doista postigao određeni napredak. Ne smatra da je Blindsight loš ili da neće raditi, naprosto se iz dostupnoga čini da je tvrtka stvorila istinski bolji sustav mikroelektroda, a možda i način da se uređaj ugrađuje učinkovitije i uz manji rizik od odbacivanja ili oštećenja mozga.

Činjenica je također kako je koncept zaobilaženja oštećenja sustava vida star barem 20 godina kada su se počeli pojavljivati uređaji kojima se to nastojalo. No kako tehnologija ide naprijed, možda idemo i prema konačno efikasnom uređaju koji će to doista i ostvariti na upotrebljiv način. Svakako, ni brojni fanovi kontroverznog poduzetnika nisu gubili vrijeme izraziti potporu uređaju koji tek treba biti isproban pa tako ima i onih koji smatraju kako će Blindsight biti uređaj kojim će ljudi na načine do sada viđene samo u znanstveno-fantastičnim filmovima moći komunicirati i međusobno djelovati s okolinom. Mogućnost gledanja u infracrvenim, ultraljubičastim ili čak radarskim valnim duljinama mogla bi pomaknuti granice ljudskog vida i omogućiti nove načine doživljavanja i razumijevanja našeg okoliša.

