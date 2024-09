VIDEO Kadirov tvrdi da je na bojište poslao još dva Cybertrucka koja Musk 'nije uspio onesposobiti'

Savjetnik ukrajinskog ministra vanjskih poslova i bivši član parlamenta u Kijevu Anton Geraščenko na društvenim mrežama podijelio je snimku koju je na svom telegram kanalu objavio vođa Čečenske Republike Ramzan Kadirov. Video prikazuje vožnju dva Tesla Cybertrucka opremljena za rat, puna naoružanih vojnika.

"Kadirov kaže da je poslao 'još dva' Cybertrucka 'u zonu specijalne vojne operacije'. Ranije se žalio da je Musk 'na daljinu onesposobio jedno vozilo'. Kadirov je rekao da 'daljinsko isključivanje nije utjecalo' na druga dva vozila koja i dalje 'rade normalno'. Dva Cybertrucka na snimci opremljena su oružjem, kao i vozilo koje je Kadirov pokazao u kolovozu. Video također pokazuje rušenje dronova. Nije poznato kada, gdje i zašto je video snimljen" napisao je Gerašenko.

Kadyrov said he had sent "two more" Cybertruck "to the special military operation zone." Earlier, he complained that Elon Musk had "remotely disabled one vehicle."



Kadyrov said that the "remote shutdown did not affect" the other two pickup trucks and that they were "operating… https://t.co/g1eUciaEqA pic.twitter.com/85SizuUxwH