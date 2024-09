Moderni Fićo u gradskom crossover obliku stigao i u blago hibridnom izdanju po cijeni od 23.990 eura

Reinkarnacijom Fiata 500 prije 17 godina Talijani su pokrenuli pravu retromaniju. Najmanji Fiatov model u retro modernom ruhu prodaje se odlično do danas, a čim se pojavio na našem tržištu, dobio je nadimak Fićo, prema nadimku kod nas iznimno popularnog Fiata/Zastave 600, koja je od 50-ih godina pa sve do 1985. kad je u kragujevačkoj Zastavi prestala proizvodnja motorizirala Hrvatsku, kao i bivšu nam državu. Dakako, Fiat 500 nije bio Fićo, već moderna verzija svog manjeg brata Cinquecenta (500) koji se proizvodio od 1957. do 1975. godine, a na krilima uspjeha modernog modela 500, Fiat je izgradio brend pa je kasnije na tržištu ponudio SUV 500X i jednovolumen 500 L.

No, ove je godine na naše tržište stigao novi Fiat 600 (Seicento), koji je, barem prema imenu, nasljednik popularnog Fiće. Kažemo prema imenu, jer osim toga s originalnim Fićom današnji moderni gradski automobil B segmenta nema mnogo dodirnih točaka. Prije nekoliko mjeseci na tržište je stigao električni 600e, dok je sada u prodaju došao i blagohibridni model 600 Hybrid, dakle, termički motor uz asistenciju malog elektromotora (MHEV).

Moderni je to automobil takozvanog B+ segmenta, malo podignutog taman između klasičnog gradskog automobila i SUV-a B segmenta, baš onakvog kakav je danas popularan kod kupaca. Ujedno je to i povratak Fiata u B segment nakon šest godina i prestanka proizvodnje Punta 2018. godine. A znamo da je Fiat povijesno poznat po proizvodnji malih gradskih automobila. Fiat 600 njeguje stil modernog modela 500 i krasi ga privlačan retro izgled. No, ispod lima tu nema tajni, Fiat 600 dijeli mnoga tehnička rješenja sa sličnim modelima iz Stellantis grupe kojoj pripada, kao što su Citroën C3, Peugeot 208, Opel Corsa...

Fiat 600 dug je 417 cm, ima petera vrata i u njega stane pet osoba. Nudi 15 litara unutarnjeg spremišta, s najboljim prednjim spremištem u klasi i prtljažnikom za ovaj segment odličnog obujma od 385 litara.

MHEV motor ugrađen u Novi Fiat 600 Hybrid pravi je primjerak moderne tehnologije koji kombinira termički motor i elektrifikaciju te osigurava udobnost i performanse. Zahvaljujući ovoj naprednoj tehnologiji, Novi 600 Hybrid nudi pravo hibridno iskustvo, omogućujući vozaču da uživa u ultraglatkom i električnom iskustvu vožnje ne samo kada putuje u gradu ispod 30 km/h već i na gradskim i prigradskim cestama kada vozač popušta pritisak na papučicu gasa, na ravnom ili na nizbrdici, te u istoj situaciji na autocesti. Vozilo omogućuje glatku vožnju i putovanje zahvaljujući remenskom pokretaču koji osigurava tih i učinkovit prijelaz između motora s unutarnjim izgaranjem i elektromotora.

Tajna performansi leži u sinergiji između 3-cilindričnog 1,2-litrenog ICE motora koji razvija 100 KS, litij-ionske baterije od 48 V i novog automatskog 6-stupanjskog električnog mjenjača s dvostrukom spojkom koji uključuje elektromotor od 21 kW, inverter i središnju jedinicu prijenosa, pružajući najbolju optimizaciju ove kompaktne izvedbe. Zasad je dostupna izvedba sa 100 KS, a kasnije će biti dostupna i verzija s ICE motorom snage 136 KS.

"Dodatna" električna snaga poboljšava elastičnost pri niskom broju okretaja i tijekom početka vožnje, osigurava vozaču tiho pokretanje i brz odziv na pritisak papučice gasa, s transparentnim i brzim prijelazima. Štoviše, ova tehnologija omogućuje obnavljanje energije dok vozilo koči. U normalnim uvjetima vožnje, motor je dizajniran za optimalnu potrošnju goriva i do 15% manje emisija CO2 u usporedbi s čistim ICE motorom s automatskim mjenjačem, također zahvaljujući Millerovu ciklusu, i samo 110 do 114 g/100 km procijenjenog ispusta CO2.



Fiat 600 Hybrid s mjesta do 100 km/h ubrzava za 11 sekundi i nudi praktički trenutačni okretni moment iz e-motora. Performanse motora s unutarnjim izgaranjem stoga su brzo dostupne pri ponovnom pokretanju i optimiziraju se performanse, ublažavajući učinak efekta "turbo rupe" i osiguravajući spremnu reakciju pritiska na papučicu gasa. Hibridni pogonski sklop dostupan je uz dvije razine opreme: Fiat 600 Hybrid La Prima, najekskluzivnija verzija, i Fiat 600 Hybrid, najpristupačnija verzija.

Novi 600 Hybrid 1.2 100 AT s automatskim mjenjačem dostupan je po cijeni od već od 23.990 eura, s uključenim 5-godišnjim jamstvom (ili 120.000 km).