Jesmo li si uz carine zadali autogol? Stručnjaci tvrde: 'Europska selektivna politika otvorila je vrata kineskim autima'

Europska unija je 2024. uvela carine do 35 posto na kineske električne automobile (EV), u pokušaju zaštite europskih marki i zaustavljanja rasta kineskih električnih vozila. Početni znakovi sugerirali su da je ovaj potez bio djelomično uspješan; carine, koje su privremeno uvedene u srpnju 2024., a službeno u studenom iste godine, dovele su do rasta prodaje kineskih automobila za samo 13 posto, piše Drive.

Prema podacima financijskih analitičara Jeffriesa, umjesto da su kineske marke usmjerile svoj fokus na proizvodnju u Europi, one su se jednostavno okrenule proizvodnji plug-in hibrida (PHEV) i vozila s unutarnjim izgaranjem (ICE). Kineske marke predviđaju da će prodaja njihovih vozila dosegnuti 700.000 jedinica u Ujedinjenom Kraljevstvu i na području EU u 2025., što je povećanje u odnosu na 408.000 jedinica iz 2024. godine. Podaci sugeriraju da će manje od 20.000 tih vozila biti proizvedeno u europskim pogonima.

Philippe Houchois, direktor u Jefferiesu, izjavio je da je odluka Europske unije da cilja specifičnu tehnologiju (električna vozila) uvođenjem dodatnih carina na kineske automobile bila promašena. Naime, uvozne carine na vozila, bez obzira na to jesu li na benzin, hibridna, plug-in hibridna ili električna, iznose 10 posto, dok se za električna vozila primjenjuju dodatne carine od 35 posto.

Za automobile koji ne podliježu 35-postotnoj carini na električna vozila, taj manji dodatni porez lako su nadoknadile kineske marke, koje su nastavile proizvoditi automobile u Kini. Prema procjenama Jefferiesa, troškovi proizvodnje u Kini su 20 do 30 posto niži nego u Europi. Čak i kineska električna vozila, koja podliježu i 10-postotnoj uvoznoj carini i 35-postotnoj carini na EV, uspjela su zadržati svoju poziciju na tržištu. Europske tržišne okolnosti omogućile su visok profit, dok su kineske marke ostale konkurentne.

Za razliku od američkog pristupa, koji primjenjuje carine na sva kineska vozila, europska selektivna zaštita koja cilja isključivo kineske električne automobile dovela je do promjena u načinu na koji su kineske marke strukturirale svoje ponude. Od siječnja do listopada 2025. godine električna vozila predstavljaju oko 34 posto ukupne prodaje. U istom razdoblju 2024. taj je udio bio viši 44 posto. Kako bi izbjegle pad prodaje uslijed viših carina, kineske marke usmjerile su svoje napore na proizvodnju vozila s unutarnjim izgaranjem, blagih hibrida, hibrida i plug-in hibrida, koji izbjegavaju visoke carine na električna vozila.

Na tržištu, gdje kineske tvornice i dalje rade ispod kapaciteta, cijene proizvodnje u Kini nastavljaju padati zbog rata cijena u domaćem tržištu, čime se smanjuju troškovi apsorbiranja EU carine. Postavljanje novih proizvodnih pogona u Europi i korištenje europskih opskrbnih lanaca postalo je skuplje od nastavka proizvodnje u Kini. Houchois dodaje da bi samo uvođenjem značajnog praga lokalnog sadržaja, ispod kojeg svi kineski uvozi plaćaju dodatne carine, bez obzira na tip pogonskog sustava, kineski proizvođači bili prisiljeni otvoriti tvornice u Europi.