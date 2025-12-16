Može vam omesti fokus: Mnogi preskaču bitan korak prije nego što sjednu u auto, ali to nikako nije dobra ideja

Prije nego što sjednete za volan, postoji nekoliko ključnih stvari koje biste trebali učiniti kako biste osigurali sigurnost sebe i drugih sudionika u prometu. Najočigledniji razlog zašto je važno otići na WC prije vožnje svakako je distrakcija. Vožnja već sama po sebi zahtijeva visoku koncentraciju, a dodatna potreba za mokrenjem može ozbiljno narušiti vašu pažnju na cesti, piše HAK Revija. Odgađanje odlaska na WC dok ste u automobilu može dovesti do smanjenja fokusa, što povećava rizik od nesreća. U trenutku kada osjećate potrebu, vaš mozak zapravo već šalje signale koji ometaju vašu sposobnost da u potpunosti reagirate na situacije na cesti.

No, postoji još jedan, možda i ozbiljniji razlog zašto biste trebali ići na WC prije nego što sjednete za volan – to je zdravlje vašeg mokraćnog mjehura. Kada imate pun mjehur, u slučaju nesreće i snažnog udarca, rizik od njegove rupture postaje veći. Naime, živci mokraćnog mjehura šalju signal mozgu da je vrijeme za mokrenje, ali kad je mjehur prepun, pod utjecajem većeg fizičkog pritiska, poput onog koji nastaje u prometnoj nesreći, može doći do njegovog prsnuća. Sigurnosni pojas, koji pokriva područje mokraćnog mjehura, dodatno povećava rizik jer može stvarati još veći pritisak na mjehur.

Kako bi se izbjegle takve neugodnosti i potencijalno ozbiljne posljedice, svakako ispraznite mjehur prije nego što krenete na put. To će vam omogućiti da ostanete koncentrirani na vožnju, ali i smanjiti rizik od bilo kakvih ozljeda u slučaju nesreće. Osim toga, prije nego što sjednete u auto, postoje i druge stvari na koje biste trebali obratiti pažnju kako bi vaša vožnja bila što sigurnija. Prvo, provjerite da su vaša sva svjetla i signalizacija ispravni. Iako to može izgledati kao sitnica, pokvarena prednja ili stražnja svjetla mogu uvelike otežati vidljivost, osobito u uvjetima smanjene vidljivosti. Također, provjerite tlak u gumama, jer pravilno napumpane gume ne samo da povećavaju sigurnost na cesti, već i smanjuju potrošnju goriva.

Pored toga, prije nego krenete, posvetite nekoliko minuta prilagodbi svog sjedala i zrcala. Ispravno postavljeno sjedalo i retrovizori omogućuju bolju vidljivost i udobnost, što može značajno poboljšati vašu reakciju na iznenadne situacije u prometu. Osim toga, prilagodite glasnoću glazbe i eliminirajte sve distrakcije poput telefona, čak i hands-free razgovori mogu ometati koncentraciju.

Još jedan koristan savjet je pripremiti plan puta unaprijed. Ako vozite na dugačkom putovanju, unaprijed odredite mjesta za pauze, kako biste se mogli opustiti i osvježiti. Redovite pauze smanjuju umor i povećavaju vašu sposobnost donošenja brzih odluka.

U konačnici, osnovna pravila sigurnosti u vožnji uključuju i nošenje sigurnosnog pojasa, koji je ključan za vašu sigurnost, ali i redovito održavanje vozila. Ako imate bilo kakve sumnje u ispravnost vozila, nemojte oklijevati provesti pregled prije nego što krenete na duže putovanje.