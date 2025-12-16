Hrvatska pošta upozorava: Ako želite da stignu pod bor, ovo je zadnji datum do kojeg bi trebali poslati božićne poklone

Na „normalan“ radni dan Hrvatska pošta dostavi oko 80 tisuća paketa, no u predblagdanskom razdoblju očekuju se gotovo dvostruko veći brojevi. Novi trendovi u kupovini dovode do promjena i u redovima Hrvatske pošte. Online kupovina postala je omiljena među Hrvatima, pa paketi prvo stižu do kupca, a zatim su proslijeđeni prijateljima ili obitelji. Dostavljači tako cijeli dan jure gradom noseći na tisuće paketa, piše Dnevno.hr.

Shopping groznica je u prošlosti bila rezervirana za prosinac, no dolaskom Crnog petka i popusta koji traju sve do siječnja, gužve su započele puno ranije. Crni petak se ubrzo pretvorio u Crni vikend, pa čak i Crni mjesec, što znači da popusti počinju s prvim danima studenog, a poznato je da Hrvati nikada ne propuštaju priliku za uštedu.

Prema podacima Hrvatske pošte, broj paketa koji dolaze svaki dan uoči Božića penje se na 100 tisuća, dok na samom Crnom petku dostiže i do 150 tisuća paketa dnevno. U 2023. Hrvatska pošta uručila je više od 17,5 milijuna paketa, a brojka neprestano raste. Kako bi se nosili s velikim brojem pošiljaka, zaposleni u Hrvatskoj pošti mjesecima se pripremaju za pojačani promet.

Najčešće pitanje je „Koji je najkasniji datum za slanje paketa kako bi stigao do Božića?“ Idealno bi bilo poslati paket prije 19. prosinca, što znači da postoji velika vjerojatnost da će stići na vrijeme. Međutim, važno je napomenuti da u rokove uručenja paketa nisu uključena kašnjenja zbog netočnih ili nepotpunih adresa, više sile, zastoja u prometu, carinskog postupka ili neradnih dana. Ako šaljete paket na otoke, imajte na umu da morate uračunati dodatni dan.

Iz Hrvatske pošte savjetuju korisnicima da naruče pakete što prije kako bi izbjegli eventualna kašnjenja, a također podsjećaju da su najčešće pošiljke male, do dva kilograma i vrijednosti do 150 eura. Ako se pošiljka zagubi, pošiljatelj je odgovoran sve dok paket ne bude uručen primatelju.