Hrvat potegnuo zanimljivo pitanje, a onda su krenuli savjeti: 'Što jedete da tako malo trošite na hranu?'

Jedan korisnik Reddita pokrenuo je lavinu komentara jednostavnim pitanjem o mjesečnim troškovima za hranu u Hrvatskoj. Dok se on muči potrošiti manje od 400 eura, mnogi tvrde da prolaze s gotovo dvostruko manjim iznosom. Rasprava je otkrila širok spektar navika, od kuhanja "na žlicu" do sumnji da mnogi jednostavno ne govore istinu o svojim stvarnim troškovima.

Autor objave kaže da ne jede gluposti i rijetko posjećuje restorane, a njegova košarica sastoji se od osnovnih namirnica poput banana, zobenih pahuljica, jaja, kruha, tune i mljevenog mesa, no mjesečni račun svejedno se teško spušta ispod 400 eura. "Nije mi jasno kako netko tko ima 30 kila više od mene troši skoro duplo manje novaca na hranu", napisao je, pokrenuvši raspravu koja je privukla stotine Hrvata.

Odgovori su se brzo počeli nizati, a kao glavni recept za uštedu istaknulo se planiranje obroka i kuhanje tradicionalnih jela. "Kuhanje! Unaprijed isplanirani obroci, 6 dana jedemo generalno ručak nešto na žlicu", napisao je jedan korisnik, čiji je komentar dobio najviše podrške. Drugi su se nadovezali, ističući kako su generacije odrasle na jelima koja se kuhaju za dva dana, poput variva, graha ili sarme, što se pokazalo kao financijski najisplativija opcija.

Međutim, rasprava je ubrzo otkrila i dublju podjelu. Dok jedni spas vide u jeftinim namirnicama, drugi upozoravaju na njihovu nisku nutritivnu vrijednost. "Pola kile bijele pašte košta 2 eura. Ljudi jedu loše, samo se uvjeravaju da je suprotno", glasio je jedan od najpopularnijih komentara. Na to su stigli i protuargumenti koji tvrde da su mahunarke poput leće, slanutka i graha jeftinije i znatno zdravije, no zahtijevaju više truda u pripremi.

Jedan od ključnih faktora koji objašnjava velike razlike u troškovima, a koji se često prešućuje, jest pristup domaćim namirnicama. Brojni su korisnici priznali da njihovi niski troškovi ne bi bili mogući bez pomoći obitelji sa sela. "Ja trošim oko 200 € na dvoje odraslih, ALI od njegovih uzimamo domaća jaja, kobasice, svinjetinu i teletinu, kad je u sezoni povrće", iskreno je napisala jedna korisnica, dodavši kako mnogi zaborave uračunati vrijednost takve pomoći.

S cijenama hrane koje su, prema podacima iz 2025., 4% više od prosjeka EU, a za neke kategorije poput mlijeka i jaja čak 11% više, borba s mjesečnim budžetom postala je svakodnevica. Činjenica da Hrvati na hranu troše gotovo četvrtinu svojih primanja daje dodatnu težinu ovoj naizgled banalnoj raspravi. Na kraju, mnogi su zaključili da su niske brojke o potrošnji često nerealne, bilo zato što ljudi zaboravljaju na "sitne" troškove poput kave i grickalica, ili jednostavno uljepšavaju stvarnost.