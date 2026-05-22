Kad Ante stigne Mercedesom, svi gledaju iza sebe: Ako naiđe netko stariji sa štapom, ja mu svirnem i viknem: Ne boj se, nisi još na redu!

Kad se na susretima oldtimera pojavi dugački crni Mercedes iz 1972., ljudi najprije zastanu, zatim se pogledaju, a onda uglavnom prasnu u smijeh. Jer iz auta ne izlazi pogrebnik u crnom odijelu, nego dobro raspoloženi Ante Koren (55) iz Garešnice, koji s osmijehom objašnjava da je stigao “specijalnim prijevozom”. A onda, kao da želi dodatno zbuniti okupljene, mrtav hladan kaže: “Ako netko odapne, nije problem da ga odmah pokupim.” I tu priča tek počinje.

Oldtimer klub Kurbla već godinama okuplja zaljubljenike u stare automobile i motocikle, ali Ante je među njima posebna atrakcija. Dok drugi pažljivo poliraju limene ljubimce i raspravljaju o karburatorima, on na susrete dolazi u pravom pogrebnom Mercedesu 115 starom čak 54 godine. Auto je nekada doista služio za prijevoz pokojnika, no danas ima puno veseliju sudbinu. Umjesto tišine i ozbiljnih lica, sada obilazi oldtimer manifestacije, izaziva salve smijeha i privlači poglede gdje god se pojavi.

Ante kaže kako taj Mercedes zapravo nije njegov, nego pripada prijatelju iz kluba koji ima pogrebno poduzeće i gaji veliku ljubav prema starim vozilima. Nekad je automobil bio u pravoj funkciji, prije dvadesetak ili tridesetak godina vozio je pokojne na posljednje putovanje. No vremena su se promijenila, stigli su moderni kombiji s klimom i udobnijom opremom pa je “starac” otišao u zasluženu mirovinu. Ali ne i u zaborav.

Prije desetak godina automobil je potpuno restauriran. Rastavljen je do posljednjeg šarafa, pjeskaren, ponovno sastavljen i vraćen u život. Danas izgleda kao da je upravo izašao iz nekog starog crno-bijelog filma. – To je auto za specijalne namjene. Takvih nema puno na cesti. Nekad je prevozio ljude na drugi svijet, a danas je kolekcionarski primjerak – govori Ante.

Iako vozilo nema klimu, a automatski mjenjač raspolaže sa samo tri brzine, Mercedes i dalje vozi “kao singerica”. Ante vjeruje da je tijekom desetljeća prešao barem pola milijuna kilometara. – Kad ga vozim, osjećam se kao da sam u lađi. Ide polako i ljulja se. Jednom sam prijatelja Jozu pitao: “Kud plovi ovaj brod?” – smije se.

Automobil čak ima i posebnu brzinu za sporu vožnju tijekom pogrebnih povorki. – Kad ubacim u tu brzinu, ide tempom čovjeka koji hoda. Nije taj auto predviđen za jurcanje. Ipak, do Slavonskog Broda bez problema stigne iz Garešnice. Ante kaže da je posljednji put krenuo već u šest ujutro, usput popio kavu s prijateljem i oko devet sati bio na odredištu.

Najviše zabave ipak izazivaju reakcije drugih ljudi. Neki mu mašu, neki se križaju, neki okreću glavu, a neki jednostavno ne znaju bi li se smijali ili pobjegli nekoliko koraka unatrag. Ante pritom dodatno podgrijava atmosferu svojim šalama. – Ako naiđe netko stariji sa štapom, ja mu svirnem i viknem: “Ne boj se, nisi još na redu!” – govori kroz smijeh.

Kaže kako nikad nije imao probleme s vožnjom takvog auta ni bilo kakve predrasude. – Ljudi me pitaju kako mogu voziti auto u kojem su se prevozili pokojni. Ja im kažem da probleme možeš imati samo sa živima. Ovi koji su preselili sigurno ti neće raditi probleme – objašnjava.

Prostor otraga, gdje je nekad bio lijes, danas uglavnom služi za prijevoz automobilskih dijelova. Kad stane na benzinsku, ljudi kriomice zaviruju unutra. Neki se smiju, drugi se odmah odmaknu dva koraka. Bilo je i onih koji su ga ozbiljno pitali “je li netko unutra”, a on im kaže: “Samo rezervni dijelovi, zasad.” Ipak, jednom je imao i nešto drukčiju namjenu. – Nedavno sam na oldtimer susrete dovezao cugu. Ali nitko nije htio piti iz auta, ne znam zašto – smije se Ante.

Osim neobičnog Mercedesa, ovaj umirovljenik i povremeni soboslikar obožava i stare motocikle. Posebno je ponosan na motor koji je nekad vozila milicija bivše države, a koji je kupio prije pet godina u Našicama. Zanimljivo, i on je proizveden iste godine kao i pogrebni Mercedes – 1972.

Možda baš zato Ante kaže da između njega i tih starih vozila postoji neka posebna veza. A dok god se taj crni Mercedes polako ljulja cestama prema novim oldtimer susretima, jedno je sigurno – gdje god se pojavi, teško ga je ne primijetiti.