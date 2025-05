Kod prodaje auta jedan ključan detalj nemojte zaboraviti. IT stručnjak: 'To često nije tehnički moguće, ali...'

Prije prodaje automobila većina ljudi baci se u čišćenje kako bi vozilo izgledalo privlačnije budućem kupcu. No, mnogi zaboravljaju na jedan ključni detalj – svoje digitalne tragove. Moderni automobili pamte sve, od lokacija do navika vožnje, a ako ih ne obrišete, vaši podaci mogu završiti u tuđim rukama. Današnja vozila više nisu samo strojevi, to su pokretna računala opremljena s do 120 upravljačkih jedinica koje neprestano bilježe podatke. Navigacija, stil vožnje, čak i kontakti s telefona ostaju zapisani u memoriji. Iako su ti podaci korisni za personalizaciju, mogu postati rizik ako automobil prodate bez čišćenja digitalnog otiska. Proizvođači, osiguravatelji i telematičke tvrtke koriste te informacije za analize, ali GDPR jamči vozačima pravo na transparentnost i brisanje podataka. Mnogi ne znaju koje sve informacije njihov auto pohranjuje, piše Fenix Magazin.

Ako planirate prodati automobil, nemojte zanemariti digitalno čišćenje. Stručnjaci savjetuju sljedeće korake:

Navigacija i multimedija– obrišite sve adrese, favorite i povijest pretraživanja.

Adresar– uklonite sve kontakte sinkronizirane s Bluetoothom ili Apple CarPlay/Android Auto.

Povezane aplikacije– odjavite se iz Spotifyja, Google računa i drugih servisa.

Daljinsko upravljanje– deaktivirajte pristup aplikacijama poput BMW ConnectedDrive ili Mercedes me.

Tvorničko resetiranje– vratite postavke infotainment sustava na početne vrijednosti.

Iako GDPR jamči pravo na brisanje, u praksi je to izazovno. “Nije uvijek jasno gdje se sve podaci nalaze i kako ih ukloniti,” ističe IT sigurnosni stručnjak Ivan Horvat. Zbog toga savjetuje da uvijek kontaktirate proizvođača i zatražite potvrdu o brisanju podataka nakon prodaje. Od srpnja 2024. svi novi automobili moraju poštivati UNECE R155 i R156 – standarde za cyber sigurnost i ažuriranje softvera. No, za starije modele pravila su nejasna. "Potpuno brisanje podataka često nije tehnički moguće", upozorava Horvat. "Najbolja zaštita je prevencija – prije nego što povežete telefon s automobilom, provjerite koje podatke dijeli", kazao je stručnjak.

Ako ne želite da novi vlasnik zna gdje živite, kako vozite i koga zovete – ne zaboravite obrisati tragove. Prije predaje ključeva, provjerite jel automobil još uvijek povezan s vašim računom u aplikaciji. Jedan neobrisan profil može značiti neugodne posljedice.