FOTO Hrvate zgrozila cijena čokolade u jednoj trgovini: Bila 3,19, pa preko noći skočila na 6,29 eura!

"Ako me sad nije srušilo, nikad neće. Riki s rižom u Kauflandu (normalna redovna cijena otkako smo prešli na euro je 3,19 eura), od danas je 6,29 eura. Kako je moguće da idu na poskupljenja od 100% ", žali se jedna građanka u grupi Zgrabi kod i akcije na Facebooku. No na pitanje je li to neki propust odgovor je, piše, bio "ne, to je od danas tako". "Pa nama Hrvatima raste novac na drveću i svima je OK sve. Nitko se ne buni osim na Faceu", "Prestanite kupovati pa ćete vidjeti kako brzo cijene idu dolje", "Cijene u Hrvatskoj više nisu normalne. Nakon dva tjedna provedena u Italiji moj zaključak je da se nama iz Rijeke isplati i u Udine spežu ić obavit jer su cijene nekih proizvoda i 3-4 puta jeftinije nego kod nas", "Čokolada za kuhanje je bila 2,50 eura, sad je 4,50", "Strašno, ionako bude čokolade u tragovima, a puno onih stiropornih riža!", "A ništ, ne bumo jeli čokoladu!", "Od 1. 7. su Kraš i Kandit drastično podigli cijene svega u čemu ima kakaovca. Mada na burzi cijena kakaovca pada, naši proizvođači nađu način i opravdanje za često dizanje cijena. Isto je podigao i Ferrero sve od Nutelle. Nadam se da će tržište ovo kazniti. Jednostavno strebamo prestati kupovati sve što je drastično išlo gore"..., samo su neki od komentara odgorčenih potrošača koji su se na to nadovezali.

Jer, ipak, nije samo Kanditova čokolada Riki od 300 grama poskupjela zadnjih tjedana. I ne samo u Kauflandu! Svim čokoladama redom cijena leti u nebo, u svim trgovačkim lancima, osim mliječnima od 80 do 100 g kojima je Vlada 'zacementirala' cijenu do 1,29 eura. Pisali smo već i što su iz Kraša i Atlantica rekli o poskupljenjima svojih čokolada i konditorskih proizvoda s kakaom - kako je situacija i dalje neizvjesna te da su dugo vremena većinu naraslih troškova snosili sami trudeći se da ih što manje prebace na potrošače. A evo i što su odgovorilii iz Kandita na naš upit o Rikiju koji je trenutačno vjerojatno najskuplji brend među čokoladama od 220-300 g na našem tržištu, ne računajući premium proizvode. Ističu kako su cijene kakaovca u konstantnom su porastu od kraja 2021. godine.

"Razlog tome je slab prinos kakaovca, prvenstveno zbog specifične virusne bolesti 'Swollen shoot disease' koja pogađa farme. Nepovoljni klimatski uvjeti su dodatan otežavajući element, a globalna potražnja raste. Iz svih navedenih razloga, cijene na burzi dosegnule su povijesne razine. Kao proizvođač maksimalno smo umanjili prijenos povišene cijene sirovine na našeg potrošača optimizacijom proizvodnih procesa, ali i asortimana. Povećanja cijena je bilo, ali se nadamo da će se cijene sirovina stabilizirati. Trendovi pokazuju ipak naznake stabilizacije burze, a time i stabilizaciju cijene kakaovca, no prerano je govoriti o duljim prognozama, prvo treba vidjeti kakav će biti urod", odgovaraju te dodaju kako je smanjenje gramaže jedan od načina utjecaja na cijenu, no oni zasad, kako tvrde, nisu posezali za time te su gramaže njihovih čokolada ostale iste.

"Činimo sve što je u našoj moći da naši potrošači što manje osjete ove promjene i da mogu nastaviti uživati u našim proizvodima", poručili su.

Inače, na deklaraciji ove čokolade s rižom stoji kako sama mliječna čokolada ima min 29 posto kakaovih dijelova. Na popisu sastojaka prvo je šećer, zatim punomasno mlijeko u prahu, kakaov maslac, 14 posto ekspandirana riža, zatim kakaova masa, biljna mast te emulgatori.

