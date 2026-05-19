KORAK PREMA PRIVATNOSTI

WhatsApp uvodi funkciju u porukama koja će mnoge oduševiti, ovo su detalji

FILE PHOTO: Illustration shows teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo
DADO RUVIC/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
19.05.2026.
u 21:00

Pošiljatelj bi pri slanju poruke mogao odrediti koliko će ona ostati dostupna nakon što bude pročitana. Među ponuđenim opcijama navode se pet minuta, jedan sat ili 12 sati nakon pregleda poruke

WhatsApp priprema novu funkciju koja bi korisnicima mogla dati veću kontrolu nad privatnošću poruka. U najnovijoj beta verziji aplikacije primijećena je opcija “After Reading”, odnosno “Nakon čitanja”, koja donosi drukčiji način automatskog brisanja sadržaja iz razgovora, piše BajtBox.

Riječ je o proširenju postojeće značajke nestajućih poruka. Korisnici WhatsAppa već sada mogu odabrati da se poruke brišu nakon 24 sata, sedam dana ili 90 dana. Nova opcija, međutim, ne bi se temeljila samo na vremenu koje je prošlo od slanja, nego na trenutku kada primatelj otvori poruku.

Pošiljatelj bi pri slanju poruke mogao odrediti koliko će ona ostati dostupna nakon što bude pročitana. Među ponuđenim opcijama navode se pet minuta, jedan sat ili 12 sati nakon pregleda poruke.

Posebno je zanimljivo da bi se odbrojavanje razlikovalo za pošiljatelja i primatelja. Ako korisnik, primjerice, pošalje poruku s tajmerom od pet minuta, ona bi se s njegova uređaja izbrisala pet minuta nakon slanja, neovisno o tome kada ju je druga osoba otvorila. Primatelj bi je, s druge strane, mogao pročitati i znatno kasnije, no nakon otvaranja počelo bi odbrojavanje, a poruka bi nestala nakon isteka zadanog vremena. U slučaju da primatelj poruku uopće ne otvori u roku od 24 sata, WhatsApp bi je automatski uklonio.

Funkcija je trenutačno dostupna dijelu beta testera na iOS uređajima putem TestFlighta, a ranije je uočena i u beta verziji za Android. Očekuje se da će WhatsApp njezinu dostupnost postupno širiti tijekom idućih tjedana. Nova opcija neće biti uključena automatski. Korisnici će je, prema dostupnim informacijama, morati sami aktivirati, bilo za pojedinačne razgovore, bilo kao zadanu postavku za sve chatove.

