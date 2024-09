Cijena čokolade s rižom skočila na 9 eura: "Ali ovaj besramni natpis 'trajno niska cijena' mi je hit"

Još u srpnju bavili smo se poskupljenjem čokolade Riki, no tada je to, izgleda, bila samo predigra za ono što slijedi. Čitatelji Večernjeg lista iznova nam šalju poruke o nevjerojatnim cijenama, koje su još jednom pokrenule val nezadovoljstva među ljubiteljima slastica. Naime, prije nepuna dva mjeseca Kanditova čokolada s rižom od 300 grama bila je 6,29 eura, a sada se na policama jednog trgovačkog lanca, uz opasku da je riječ o "trajno niskoj cijeni", može pronaći za nevjerojatnih 8,99 eura.

Poskupljenjima, očito, nema kraja, s obzirom na to da je riječ o čokoladi čija je redovna cijena, otkako smo prešli na euro, bila 3,19. Jednostavnom računicom dolazimo do podatka da poskupljenje od početne cijene do današnjih 8,99 eura iznosi čak 181,2%. "Ali ova 'trajno niska cijena koja besramno stoji pored cijene od devet eura mi je hit", žale nam se naši čitatelji, koji dodaju i da se u istoj trgovini trenutno velika Milka, ona od 270 grama, na akciji može kupiti za triput manje novca.

Pisali smo već i što su iz Kraša i Atlantica rekli o poskupljenjima svojih čokolada i konditorskih proizvoda s kakaom - kako je situacija i dalje neizvjesna te da su dugo vremena većinu naraslih troškova snosili sami trudeći se da ih što manje prebace na potrošače. A evo i što su odgovorili iz Kandita na naš upit o Rikiju koji je trenutačno vjerojatno najskuplji brend među čokoladama od 220-300 grama na našem tržištu, ne računajući premium proizvode.

Ističu kako su cijene kakaovca u konstantnom su porastu od kraja 2021. godine. "Razlog tome je slab prinos kakaovca, prvenstveno zbog specifične virusne bolesti 'Swollen shoot disease' koja pogađa farme. Nepovoljni klimatski uvjeti su dodatan otežavajući element, a globalna potražnja raste. Iz svih navedenih razloga, cijene na burzi dosegnule su povijesne razine. Kao proizvođač maksimalno smo umanjili prijenos povišene cijene sirovine na našeg potrošača optimizacijom proizvodnih procesa, ali i asortimana.

Povećanja cijena je bilo, ali se nadamo da će se cijene sirovina stabilizirati. Trendovi pokazuju ipak naznake stabilizacije burze, a time i stabilizaciju cijene kakaovca, no prerano je govoriti o duljim prognozama, prvo treba vidjeti kakav će biti urod", odgovorili su nam u srpnju te dodali da je smanjenje gramaže jedan od načina utjecaja na cijenu, no oni zasad, kako tvrde, nisu posezali za time te su gramaže njihovih čokolada ostale iste. "Činimo sve što je u našoj moći da naši potrošači što manje osjete ove promjene i da mogu nastaviti uživati u našim proizvodima", poručili su.

Inače, na deklaraciji ove čokolade s rižom stoji kako sama mliječna čokolada ima minimalno 29 posto kakaovih dijelova. Na popisu sastojaka prvo je šećer, zatim punomasno mlijeko u prahu, kakaov maslac, 14 posto ekspandirana riža, zatim kakaova masa, biljna mast te emulgatori. Upit o poskupljenju i ovoga smo puta poslali Kanditu, čiji ćemo odgovor objaviti čim nam pristigne.

