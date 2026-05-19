ANALIZA JOLANDE RAK ŠAJN

Pčelari upozoravaju: Europa troši više meda nego što proizvodi, a rezultat je zabrinjavajući

Autor
Jolanda Rak Šajn
19.05.2026.
u 22:35

Hrvatski izvoz od 2021. do 2025. porastao je s 570 na 740 tona, a realna proizvodnja domaćeg meda s 5215 na 8456 tona, odnosno za 62%, analizira dr. sc. Goran Buturac

Članice EU lani su izvezle meda u vrijednosti od 666,8 milijuna eura. Na vrhu ljestvice europskih izvoznika meda su Njemačka i Belgija, koje u ukupnom izvozu EU meda sudjeluju s udjelom od 15,5, odnosno 14,6%, dok je Hrvatska pozicionirana na 21. mjestu s niskih 0,51%.

Ipak, unatoč svim poteškoćama hrvatski pčelari zahvaljujući bogatoj tradiciji, iskustvu, entuzijazmu, znanju i ljubavi prema pčelarstvu pokazuju otpornost na sve tržišne anomalije i s kvalitetom domaćeg meda relativno uspješno odolijevaju izazovima s kojima se suočavaju na tržištu: od nedovoljno kontroliranog uvoza meda sumnjive kakvoće, preko visoke cijene proizvodnje, nelojalne konkurencije pa do negativnih posljedica izazvanih klimatskim promjenama, ističe dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb, u svojoj najnovijoj analizi "Pčelinji proizvodi: čudesna riznica zdravlja koja osvaja tržište" u povodu današnjeg Svjetskog dana pčela.

BR
bravar88
23:02 19.05.2026.

Hrvatskim pčelarima kao i brojnima ništa ne ne isplati raditi i cijena meda im je duplo skuplja od uvozne, Primjer su i jagode iz nizozemske i drugih zemalja koje se troškove prijevoza i drugih troškova prodaju po 3 eura 1/2/2 kg, naše po 3,5 eura uz razne poticaje.

