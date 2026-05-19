Pčelari upozoravaju: Europa troši više meda nego što proizvodi, a rezultat je zabrinjavajući

Članice EU lani su izvezle meda u vrijednosti od 666,8 milijuna eura. Na vrhu ljestvice europskih izvoznika meda su Njemačka i Belgija, koje u ukupnom izvozu EU meda sudjeluju s udjelom od 15,5, odnosno 14,6%, dok je Hrvatska pozicionirana na 21. mjestu s niskih 0,51%.



Ipak, unatoč svim poteškoćama hrvatski pčelari zahvaljujući bogatoj tradiciji, iskustvu, entuzijazmu, znanju i ljubavi prema pčelarstvu pokazuju otpornost na sve tržišne anomalije i s kvalitetom domaćeg meda relativno uspješno odolijevaju izazovima s kojima se suočavaju na tržištu: od nedovoljno kontroliranog uvoza meda sumnjive kakvoće, preko visoke cijene proizvodnje, nelojalne konkurencije pa do negativnih posljedica izazvanih klimatskim promjenama, ističe dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb, u svojoj najnovijoj analizi "Pčelinji proizvodi: čudesna riznica zdravlja koja osvaja tržište" u povodu današnjeg Svjetskog dana pčela.