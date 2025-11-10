Koja je idealna temperatura u automobilu? Stručnjaci otkrivaju i zašto nikada ne biste trebali voziti u zimskoj jakni

Kako se zima približava, ulazak u automobil može biti prilično hladno iskustvo – pogotovo ako je vaše vozilo danima stajalo na otvorenom ili ako dolazite iz topline vlastitog doma. Iako je primamljivo odmah uključiti grijanje na najjače, unutrašnjost vozila može brzo postati zagušljiva i neugodna.

Prema pisanju portala Daily Mail, stručnjaci su otkrili koja je idealna temperatura koja osigurava udobnost za vas i vaše putnike, bez pregrijavanja. Također, navode i zašto biste uvijek trebali skinuti debele zimske jakne prije vožnje kako biste izbjegli potencijalne opasnosti i kazne. "Temperatura između 19°C i 22°C predstavlja idealnu polaznu točku iz nekoliko razloga", objasnio je Greg Carter, tehnički stručnjak britanskog autokluba AA.

"To je raspon temperature koji je većini ljudi ugodan i sličan je onome u njihovim domovima. Nije dovoljno hladno da biste trebali nositi dodatne slojeve odjeće, ali ni toliko toplo da bi vas učinilo pospanima", dodaje Carter. "Grijana sjedala su brz i učinkovit način da se zagrijete dok se ostatak unutrašnjosti automobila ne ugrije."

Njegov savjet podudara se s rezultatima studije koju su proveli Genesis Motors i AA, a koja je anketirala gotovo 14.000 vozača o njihovim preferencijama u vožnji. Istraživanje je pokazalo da je 22°C omiljena temperatura za postavljanje termostata u automobilu tijekom cijele godine, osiguravajući optimalnu udobnost za vozača i putnike.

Stručnjaci su također podijelili nekoliko ključnih savjeta za brzo zagrijavanje vašeg vozila. Iz organizacije Consumer Reports navode da je, kada temperature padnu, dobro pustiti automobil da radi minutu prije nego što krenete. "Iako neki vozači vole pustiti motor da radi u leru kako bi se sve dobro zagrijalo, najbrži način za zagrijavanje motora je zapravo vožnja", kažu stručnjaci.

Vožnjom će se automobil zagrijati za svega nekoliko minuta, za razliku od 15 minuta rada u mjestu. Samo pripazite da ne opterećujete motor visokim okretajima tijekom prvih nekoliko minuta vožnje. "Također je dobra ideja isprva držati ventilator isključenim, savjetuje online autoškola Aceable. "Ako odmah uključite grijanje, ventilator će vam samo puhati hladan zrak u lice. Uključite grijač, ali pričekajte minutu ili dvije prije nego što uključite ventilator kako biste izbjegli taj ledeni udar."

Jednom kada počne puhati topao zrak, najbolje je usmjeriti ventilacijske otvore prema prsima, a ne prema licu, kako bi se tijelo brže zagrijalo. Kada se počnete osjećati ugodno, preusmjerite grijanje prema nogama. Toplina se diže, pa će se pod automobila najbrže ohladiti. Ono što nikada ne biste trebali činiti jest zagrijavati automobil u zatvorenoj garaži. "Rad motora u zatvorenom prostoru može dovesti do nakupljanja opasnog ugljičnog monoksida", upozoravaju. "Ovaj plin bez boje i mirisa može uzrokovati trovanje, pa čak i smrt ako ga previše udahnete."

Iako je primamljivo sjesti u hladan automobil u debeloj zimskoj jakni, to može biti opasno i protivno pravilima sigurnosti u prometu. Problem nastaje kada se vozači, nakon što se automobil zagrije, pokušaju osloboditi jakne tijekom vožnje. Takav postupak može odvratiti pažnju s ceste i smatra se neopreznom vožnjom, što može rezultirati novčanom kaznom. Osim toga, debela jakna ograničava pokretljivost ruku i tijela, što može otežati brzu reakciju za volanom. Također, u slučaju sudara, sigurnosni pojas neće pravilno prianjati uz tijelo preko debele jakne, čime se smanjuje njegova učinkovitost i povećava rizik od ozljeda.