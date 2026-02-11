Vozite auto s ručnim mjenjačem? Evo što se može dogoditi ako pogriješite pri mijenjanju brzina

Vozači koji upravljaju automobilima s ručnim mjenjačem trebali bi znati kako uvijek postoji opasnost da naprave kobnu pogrešku pri mijenjanju brzina. Primjerice, ako iz pete brzine prebace u drugu, okretaji motora naglo će porasti, a to može dovesti do iznimno skupog kvara. Marin Morava, tehnički savjetnik u Hrvatskom autoklubu, pojasnio je kako visok broj okretaja motora izvan maksimalno predviđenog broja okretaja motora može rezultirati mehaničkim oštećenjem na motoru, prvenstveno na razvodnom mehanizmu za otvaranje i zatvaranje ventila.

- Stariji motori, koji imaju veću propusnost kompresije zbog istrošenosti klipnih prstena, skloni su kod povišenih okretaja motora sami podići ulje iz uljnog korita preko oduška motora i izbaciti ga u usisnu granu što rezultira nekontroliranim samopaljenjem ulja i vozač više nije u mogućnosti regulirati broj okretaja, koji odlazi najčešće izvan maksimalnog broja okretaja koji rezultiraju najčešće mehaničkom štetom na motoru - kazao je, kako prenosi Revija HAK.

Kod pojedinih proizvođača, kako je dodao, postoji sigurnosna blokada, odnosno oni mogu elektronički isključiti ubrizgavanje kako bi spriječili daljnje podizanje okretaja motora izvan dozvoljenog broja okretaja motora.