Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
LAMPICA KOJA UPOZORAVA

Ovu lampicu nitko ne želi vidjeti. Ali razlog paljenja nekad može biti posve bezopasan

Pixabay/ilustracija
Autori: Večernji list, Eva Berišić
15.09.2025.
u 23:00

Problemi mogu biti od sitnih kvarova do ozbiljnijih problema sa senzorima, EGR ventilima ili sustavima ubrizgavanja.

Neke lampice na instrumentnoj ploči bolje je ne vidjeti poput nekadašnjeg TV inkasatora, ali ponekad se jednostavno upale. Jedna od njih je žuta lampica motora. Kad palite automobil, sve lampice se nakratko upale i potom ugase. Provjerite je li lampica motora među njima. Ako nije, a kupujete rabljeni automobil, to može biti znak da je netko manipulirao sustavom ili lampicu ugasio, što može upućivati na “nečista posla” prodavatelja vozila.

Ako se lampica upali tijekom vožnje ili pri startu, znači da je kontrolna jedinica motora otkrila neki problem. Ponekad će jednostavno isključivanje i ponovno uključivanje auta ugasiti lampicu, ali ako ostane svijetliti, posjet servisu je nužan, obavještava Revija HAK.

Kontrolna jedinica motora prati rad ključnih sustava: omjer zraka i goriva, vrijeme paljenja smjese u cilindrima… U servisu se vozilo spaja na dijagnostičku utičnicu (OBD) kako bi se provjerili parametri. Problemi mogu biti od sitnih kvarova do ozbiljnijih problema sa senzorima, EGR ventilima ili sustavima ubrizgavanja. Nakon popravka, kontrolna jedinica se resetira i lampica prestaje svijetliti.

No, ponekad je razlog banalan: čep za gorivo, koji sprječava izlazak benzinskih para, može biti labav ili neispravan. To uzrokuje neželjene emisije i paljenje lampice. Labavi čepovi također mogu uzrokovati isparavanje goriva iz spremnika, pa je važno riješiti problem ne samo radi lampice, već i kako biste uštedjeli novac.

Ključne riječi
Automobil servis Čep za gorivo Kontrolna jedinica Lampica motora

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još