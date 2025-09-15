Ovu lampicu nitko ne želi vidjeti. Ali razlog paljenja nekad može biti posve bezopasan

Neke lampice na instrumentnoj ploči bolje je ne vidjeti poput nekadašnjeg TV inkasatora, ali ponekad se jednostavno upale. Jedna od njih je žuta lampica motora. Kad palite automobil, sve lampice se nakratko upale i potom ugase. Provjerite je li lampica motora među njima. Ako nije, a kupujete rabljeni automobil, to može biti znak da je netko manipulirao sustavom ili lampicu ugasio, što može upućivati na “nečista posla” prodavatelja vozila.

Ako se lampica upali tijekom vožnje ili pri startu, znači da je kontrolna jedinica motora otkrila neki problem. Ponekad će jednostavno isključivanje i ponovno uključivanje auta ugasiti lampicu, ali ako ostane svijetliti, posjet servisu je nužan, obavještava Revija HAK.

Kontrolna jedinica motora prati rad ključnih sustava: omjer zraka i goriva, vrijeme paljenja smjese u cilindrima… U servisu se vozilo spaja na dijagnostičku utičnicu (OBD) kako bi se provjerili parametri. Problemi mogu biti od sitnih kvarova do ozbiljnijih problema sa senzorima, EGR ventilima ili sustavima ubrizgavanja. Nakon popravka, kontrolna jedinica se resetira i lampica prestaje svijetliti.

No, ponekad je razlog banalan: čep za gorivo, koji sprječava izlazak benzinskih para, može biti labav ili neispravan. To uzrokuje neželjene emisije i paljenje lampice. Labavi čepovi također mogu uzrokovati isparavanje goriva iz spremnika, pa je važno riješiti problem ne samo radi lampice, već i kako biste uštedjeli novac.