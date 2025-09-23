Hrvatskoj prijeti neviđeno grmljavinsko nevrijeme: Donosimo popis savjeta koji spašavaju glavu prilikom nadolazeće oluje

Dok se nad Hrvatskom nadvija prijetnja grmljavinskog nevremena, ključno je razbiti opasne mitove i usvojiti provjerene savjete za sigurnost. Mnoge zablude koje se prenose generacijama mogu vas dovesti u životnu opasnost, a istina je često jednostavna: kada grmi, nema sigurnog mjesta na otvorenom.

Prvo i najvažnije pravilo sigurnosti tijekom oluje jest potražiti zaklon čim čujete grmljavinu. Mnogi vjeruju da su sigurni ako kiša još nije počela padati ili ako se olujni oblaci ne nalaze izravno iznad njih. To je jedna od najopasnijih zabluda. Munja može udariti i više od 15 kilometara od središta oluje, u područjima gdje se nebo čini vedrim. Ti takozvani "gromovi iz vedra neba" posebno su podmukli jer se događaju neočekivano. Zato vrijedi zlatno pravilo: "Kada grmi, uđite unutra!". Ne čekajte prve kapi kiše, ne pokušavajte završiti partiju nogometa ili posao u vrtu. Jednom kada ste u sigurnom zaklonu, ostanite unutra barem 30 minuta nakon što čujete posljednji udar groma.

Iako je čvrsta, zatvorena građevina najsigurnije mjesto tijekom grmljavinskog nevremena, ulaskom u kuću niste automatski sto posto zaštićeni. Morate izbjegavati sve što provodi struju. Jedna od najvećih istina, koju mnogi zanemaruju, jest opasnost korištenja vode. Nikada se nemojte tuširati, kupati, prati suđe ili ruke tijekom oluje. Munja može udariti u vanjske cijevi ili tlo u blizini i putovati kroz vodovodne instalacije, pogotovo ako su metalne, uzrokujući smrtonosni strujni udar.

Klonite se svega što je povezano s električnom mrežom. To uključuje žičane telefone, koji su jedan od vodećih uzroka ozljeda od munje u zatvorenom prostoru. Bežični i mobilni telefoni sigurni su za korištenje, ali samo ako nisu spojeni na punjač. Isključite sve osjetljive elektroničke uređaje iz struje, poput računala i televizora, jer ih prenaponski zaštitnici neće spasiti od izravnog udara groma. Također, držite se podalje od prozora, vrata, pa čak i betonskih zidova i podova, jer munja može putovati kroz metalnu armaturu u njima.

Automobil je siguran zaklon jer njegova metalna karoserija djeluje kao Faradeyev kavez, što znači da će električni naboj proći vanjskim metalnim plaštem vozila i sigurno se isprazniti u tlo, dok unutrašnjost ostaje zaštićena. Zbog toga je ključno da tijekom oluje u automobilu zatvorite sve prozore i ne naslanjate se na metalne dijelove. Međutim, nisu sva vozila sigurna. Kabrioleti s platnenim krovom, motocikli, bicikli ili vozila s karoserijom od stakloplastike ne pružaju nikakvu zaštitu. Ako vas oluja zatekne u takvom vozilu, ono je jednako opasno kao da ste na otvorenom.

Ako se unatoč svemu nađete na otvorenom bez mogućnosti da stignete do čvrstog zaklona, važno je znati što ne činiti. Najgora moguća odluka je skloniti se ispod osamljenog, visokog stabla, što je drugi vodeći uzrok stradavanja od munje. Jednako je opasno leći na tlo. Iako se čini logičnim smanjiti svoju visinu, ležanjem na tlu povećavate površinu tijela izloženu potencijalno smrtonosnoj struji koja se širi tlom nakon udara munje. Ta struja može putovati i više od 20 metara od mjesta udara. Čučanje također ne pruža značajnu zaštitu. Jedina ispravna radnja, ako ste predaleko od sigurnog zaklona, jest nastaviti se kretati prema njemu, izbjegavajući pritom najviše točke u krajoliku, otvorena polja, vodene površine i metalne objekte poput ograda ili stupova.

Među najopasnijim mitovima je onaj da osoba koju je udario grom postaje elektrificirana i da je opasno dodirnuti je. Ovo je apsolutna neistina koja može imati tragične posljedice. Ljudsko tijelo ne pohranjuje elektricitet. Žrtvi udara groma potrebna je hitna medicinska pomoć, uključujući reanimaciju, jer udar često uzrokuje srčani zastoj. Strah od dodirivanja žrtve može značiti razliku između života i smrti.

Stoga, ako svjedočite takvom događaju, odmah pozovite hitnu pomoć i, ako ste obučeni, započnite s oživljavanjem. Još jedna raširena zabluda jest da metalni predmeti poput nakita, satova ili mobitela "privlače" munje. Istina je da munju privlače visina, šiljasti oblik i izoliranost objekta, a ne prisutnost metala. Planine su napravljene od stijena, pa ih munje pogađaju nebrojeno puta. Ipak, metal izvrsno provodi struju, pa se tijekom oluje obavezno udaljite od metalnih ograda, tribina, stupova ili alata.

Konačno, zaboravite na staru izreku da "grom nikada ne udara dvaput u isto mjesto". To je potpuni mit. Munja često udara u isto mjesto više puta, pogotovo ako se radi o visokim i istaknutim objektima. Primjerice, poznati Empire State Building u New Yorku u prosjeku bude pogođen oko 25 puta godišnje, a zabilježeni su i slučajevi višestrukih udara tijekom jedne jedine oluje. U Hrvatskoj, visoki crkveni tornjevi, odašiljači i planinski vrhovi redovite su mete. Ova činjenica samo potvrđuje koliko je važno ozbiljno shvatiti prijetnju i potražiti siguran zaklon na vrijeme. Informirajte se o vremenskoj prognozi putem pouzdanih izvora poput DHMZ-a i ne podcjenjujte snagu prirode.