VIDEO Dijelove Europe poharala oluja, gradovi pod vodom, zatvorene škole: Vozačica poginula u naletu bujice...

Ekstremni vremenski uvjeti zahvatili su dijelove zapadne Europe, uzrokujući poplave u Francuskoj i Italiji. Najmanje dvije osobe izgubile su život, a deseci tisuća suočavaju se s prekidima struje, otkazanim letovima i evakuacijama. U regiji Côtes-d'Armor na sjeverozapadu Francuske, 55-godišnja žena pronađena je mrtva u svom automobilu u ponedjeljak ujutro. Prefektura je izvijestila da je područje Plouhe zabilježilo preko 150 mm oborina u samo 18 sati, što je dovelo do narančastog stupnja upozorenja. Vatrogasci su odgovorili na više od 400 incidenata povezanih s poplavama, primivši 1500 poziva za pomoć. Na jugoistoku, departman Bouches-du-Rhône, uključujući Marseille, bio je pod žutim upozorenjem zbog obilnih kiša i sredozemne oluje. Zračna luka Marseille-Provence prekinula je letove između 17:30 i 19:30 u nedjelju, preusmjeravajući putnike na alternativne zračne luke u Montpellieru, Nici i Lyonu. U Vaucluseu, promet vlakova između Miramasa i Avignona obustavljen je, a oko 10.000 domova u regiji ostalo je bez struje. Nogometna utakmica između Olympique de Marseillea i Paris Saint-Germaina odgođena je, a škole u Rognacu zatvorene su u ponedjeljak, javlja Daily Mail.

#Maltempo #Lombardia, oltre 70 interventi dei #vigilidelfuoco nelle province di Como, Monza e Varese. Criticità principali: frane sulla SP ex SS 583 tra Como-Blevio (video) e sulla SS344 a Brusimpiano (VA), esondazioni a Lavena Ponte Tresa. Automobilista soccorso in sottopasso… pic.twitter.com/zo4qL9Uozl — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2025

U Kataloniji, na sjeveroistoku Španjolske, jedna osoba poginula je u nedjelju kada je poplavna rijeka odnijela automobil u Sant Pere de Riudebitllesu. Vatrogasci su pronašli tijelo u rijeci, ali vlasti još uvijek istražuju je li riječ o jednoj od dvije nestale osobe. U blizini Barcelone, 27 ljudi spašeno je iz uspinjače kod samostana Montserrat nakon klizišta. Zračna luka Barcelona, druga najprometnija u zemlji, zabilježila je desetke otkazanih i odgođenih letova. U Galiciji, sjeverozapadnoj Španjolskoj, vatrogasci uz pomoć vojske bore se s dva šumska požara koja su uništila oko 1400 hektara zemlje u pokrajini Lugo. Deseci ljudi evakuirani su u petak, ali većina se vratila kućama tijekom vikenda. Meteorološki ured AEMET izvijestio je o ekstremnim oborinama, s do 40 litara po kvadratnom metru u samo 30 minuta u nekim dijelovima Katalonije.

🚨 Yesterday France, now it's Italy. Violent storms hit Lombardy near Lake Como, destroying several homes in Blevio.



📹 Anna Graziapic.twitter.com/r02RxzKWLo — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 22, 2025

Sjeverna Italija suočava se s obilnim kišama i poplavama, posebice u regijama Lombardija i Ligurija, gdje je izdano narančasto upozorenje. U Milanu je rijeka Seveso preplavila obale, a gradske vlasti savjetovale su stanovnicima da izbjegavaju podzemne prostore i ograniče korištenje telefona. U područjima Como, Monza i Varese zabilježeno je preko 70 intervencija vatrogasaca zbog klizišta i poplava. U Paderno Dugnanu i Sevesu palo je 80 mm kiše preko noći, dok je Milano zabilježio 30 mm. Škole u Liguriji zatvorene su zbog grmljavinskih oluja.