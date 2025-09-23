Naši Portali
IZDANA UPOZORENJA

FOTO Hrvatska na udaru promjene vremena, upaljeni alarmi, prijete jake oluje: 'Budite spremni'

Ivica Galovic/PIXSELL/Severe Weather
Maša Ilotić Šuvalić
23.09.2025.
U srijedu se očekuje mjestimice obilna oborina najvjerojatnija je na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, a kasno popodne i u noći u Dalmaciji. Lokalno može biti i nevremena.

Hrvtsku je zahvatila promjena vremena. U većini krajeva danas će biti promjenjivo, na zapadu unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremena kiša uglavnom u središnjim predjelima, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. U istočnoj Hrvatskoj te na jugu sunčanije i suho. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26, na istoku i u Dalmaciji od 25 do 30 °C. U srijedu se očekuje mjestimice obilna oborina najvjerojatnija je na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, a kasno popodne i u noći u Dalmaciji. Lokalno može biti i nevremena. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će umjereno i jako jugo, prolazno ponegdje i olujno, od sredine dana sa sjevera okretati na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna između 21 i 26 °C, u gorju malo niža.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

Izdana su i upozorenja za dijelove zemlje. Narančasto upozorenje izdano je u srijedu za gospićku, kninsku, riječku i splitsku regiju gdje se očekuju veće količine oborina te mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", stoji u upozorenju DHMZ -a.

Od srijede do petka promjenljivo i kišovito, osobito u srijedu i u noći na četvrtak kada će mjestimice biti obilne oborine, a na obali je moguće i nevrijeme, javlja DHMZ. Tijekom četvrtka sa zapada prolazno smirivanje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u petak na istoku jugoistočni. Na moru će umjereno do jako jugo u četvrtak okrenuti na sjeverozapadnjak, a u petak će na sjeveru zapuhati bura i istočnjak dok će u Dalmaciji ponovno biti juga. Temperatura zraka u padu.

"Na Jadranu i idućih dana nestabilno. Povremeno će padati kiša, osobito u srijedu mjestimice i obilna, a na moru može biti i nevera. Najmanje oborine vjerojatno u četvrtak kada će umjereno do jako jugo prolazno zamijeniti sjeverozapadnjak. I na kopnu vrlo promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu. Ponajprije u srijedu može biti izraženijih pljuskova i grmljavine, a najvše suhog vremena bit će u četvrtak. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni, u petak i jugoistočni, a temperatura u postupnom padu.", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Podsjetimo i u utorak, frontalni sustav donijet će raširene grmljavinske oluje u sjevernu Italiju, središnju Europu i sjeverni Jadran. Stanovnici u pogođenim područjima trebaju biti spremni na moguće poplave, posebice u planinskim regijama gdje će obilne oborine biti pojačane orografskim efektima. Meteorolozi upozoravaju građane da se pripreme za nagle promjene vremena, uključujući topliju odjeću i oprez pri putovanjima. Stanovnici u područjima sklonima poplavama trebaju pratiti lokalne prognoze i upozorenja. Očekuje se da će se vremenski uvjeti postupno smirivati do kraja tjedna, no hladni bazen zadržat će se nad istočnom Europom, što može prouzročiti dodatne oborine, piše Severe Weather.

