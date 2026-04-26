Cijenjeni britanski portal odabrao najbolji električni auto na svijetu: Novi model već u svibnju stiže i u Hrvatsku

U sve konkurentnijem svijetu električnih automobila, Kia nastavlja nizati priznanja i potvrđivati ambicije da postane jedan od vodećih proizvođača u eri elektrifikacije. U sedmom izdanju godišnjih nagrada koje vrednuju najbolje električne modele na britanskom tržištu, korejski proizvođač ponovno se našao u središtu pozornosti, dok je njegov model PV5 Passenger u izboru TopGear.com proglašen „obiteljskim automobilom godine“, prenosi Autoportal.

Zamjenik urednika TopGeara Ollie Kew istaknuo je kako se kroz cijelu Kijinu električnu gamu provlači prepoznatljiv identitet. Bez obzira radi li se o kompaktnom EV3, većem EV9 ili modelima poput EV6 i PV5, zajedničke karakteristike su stabilan doseg, uglađene performanse i naglasak na udobnosti, uz jasnu strategiju širenja ponude.

U Kiji ne skrivaju zadovoljstvo priznanjima. Pablo Martinez Masip, potpredsjednik za proizvode i marketing u Kia Europe, poručio je kako je nagrada snažna potvrda njihove strategije razvoja električnih vozila. Naglasio je da je tvrtka u posljednjih nekoliko godina izgradila jedan od najširih portfelja na tržištu, koji obuhvaća sve – od pristupačnih gradskih modela do snažnih SUV-ova.

Kijina električna ofenziva dio je šire strategije „Plan S“, započete lansiranjem modela EV6 2021. godine. Danas ponuda uključuje modele EV3, EV4, EV5, EV6, EV9 i PV5, a dodatno širenje već je u tijeku. Posebno se ističe novi EV2, najkompaktniji i najpovoljniji električni model marke, razvijen i proizveden u Europi s fokusom na potrebe europskih kupaca.

Prve isporuke modela EV2 već su započele diljem Europe, dok se njegov dolazak na hrvatsko tržište očekuje u svibnju. U narednom razdoblju Kia planira dodatno proširiti ponudu i sportskim GT verzijama modela EV3, EV4 i EV5, čime želi dodatno učvrstiti svoju poziciju u brzo rastućem segmentu električne mobilnosti.