Putujete s kućnim ljubimcima? EU postrožila pravila, evo bez čega nećete moći prijeći granicu

Putovanje s kućnim ljubimcima unutar Europske unije uskoro će biti strože regulirano. Iako se osnovna pravila ne mijenjaju bitno, nova uredba Europska unija donosi preciznija pravila, posebno kada je riječ o broju životinja i dokumentaciji. Kako piše ADAC, jedna od najvažnijih novosti odnosi se na ograničenje broja kućnih ljubimaca u prijevozu. Prema novim pravilima, u privatnom putovanju dopušteno je prevoziti najviše pet životinja po vozilu. Time se želi jasnije razlikovati privatni prijevoz od komercijalnog transporta. Pravilo se odnosi na pse, mačke i tvorove, dok za veći broj životinja vrijede stroži uvjeti, osim u posebnim slučajevima poput sudjelovanja na izložbama ili natjecanjima uz odgovarajuću dokumentaciju.

Dodatno su razrađene i procedure za ulazak životinja iz zemalja izvan EU-a, kao i za situacije kada životinja ne može ući u treću zemlju pa se mora vratiti u EU. U takvim slučajevima sada postoje jasno definirani protokoli kako bi se izbjegle nejasnoće i potencijalni zdravstveni rizici.

Promjene se odnose i na dokumentaciju. Putovnica za kućne ljubimce ostaje obavezna, ali će ubuduće sadržavati više informacija, uključujući precizniju oznaku zemlje podrijetla. Cilj je olakšati kontrole i smanjiti mogućnost zlouporaba ili pogrešaka. Unatoč novostima, temeljni uvjeti za putovanje ostaju isti. Svaka životinja mora biti jasno identificirana, najčešće mikročipom, te imati važeće dokaze o cijepljenju protiv bjesnoće. Za ulazak izvan EU-a i dalje je potreban zdravstveni certifikat, a u nekim slučajevima i dodatni testovi, poput onih na antitijela.

Nova pravila uvode se postupno. Ograničenje broja životinja već je stupilo na snagu, dok će novi zdravstveni certifikati biti obvezni od 1. listopada 2026. Ažurirane putovnice za kućne ljubimce i dodatni identifikacijski zahtjevi primjenjivat će se od 1. siječnja 2028. Za vlasnike pasa i mačaka to znači jedno – prije puta potrebno je na vrijeme provjeriti sve dokumente i pravila, jer bi i manji propust mogao zakomplicirati prelazak granice.