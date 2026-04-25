Kočnice vam možda otkazuju, a da to ni ne znate: Evo kako prepoznati znakove da postoji kvar

Sustav kočenja radi pri svakoj vožnji, no vozači mu često posvećuju pažnju tek kada se pojavi problem. Istrošenost se pritom odvija postupno i neprimjetno. Dobra je vijest da automobil sam može "signalizirati" potrebu za servisom. Dovoljno je pratiti njegovo ponašanje i na vrijeme uočiti upozoravajuće znakove. Neki od njih su toliko izraženi da ih bez problema može prepoznati i manje iskusan vozač. Jedan od najčešćih i ujedno najlakše prepoznatljivih znakova istrošenih kočnica su zvukovi. Pištanje ili škripanje često se javlja već pri blagom kočenju i signalizira da su kočione pločice pri kraju vijeka trajanja. Moderne pločice imaju ugrađen indikator istrošenosti koji upravo tada počinje proizvoditi zvuk. Ako se zvuk pretvori u izraženo metalno struganje, situacija je ozbiljnija. U tom slučaju već dolazi do kontakta metalnih dijelova i prijeti oštećenje diskova, što znatno povećava troškove popravka, piše AutoBild.

Kočnice koje ispravno rade usporavaju vozilo ravnomjerno. Ako, međutim, pri kočenju osjetite da vozilo lagano vuče na jednu stranu, riječ je o problemu koji ne treba zanemariti. Najčešće je uzrok neravnomjerno trošenje kočionih pločica ili neispravne kočione čeljusti. Takvo ponašanje smanjuje stabilnost vozila i u kritičnim situacijama može značajno utjecati na upravljivost, osobito na mokroj ili skliskoj cesti. Ako imate dojam da automobil koči slabije nego prije, to nije slučajno. Istrošene kočnice gube učinkovitost, pa vozilu treba više prostora za zaustavljanje. Vozač to često primijeti tek u situaciji kada mora naglo zakočiti. Uzrok mogu biti istrošene pločice, istrošeni diskovi ili stara kočiona tekućina koja s vremenom upija vlagu i gubi svoja svojstva. Produženi zaustavni put jedan je od najrizičnijih znakova jer izravno utječe na sigurnost i vrijeme reakcije u nepredviđenim situacijama.

Kočenje bi trebalo biti glatko i bez smetnji. Ako, međutim, pri pritisku na papučicu kočnice osjetite vibracije ili se trese upravljač, to je jasan znak problema. Najčešći uzrok su deformirani ili neravnomjerno istrošeni kočioni diskovi. Do njihove deformacije dolazi, primjerice, zbog ponovljenog naglog kočenja ili pregrijavanja. Vibracije ne samo da smanjuju udobnost vožnje, nego mogu utjecati i na samu učinkovitost kočenja. U ekstremnim slučajevima može se pogoršati i kontakt guma s cestom.

Još jedan znak koji će primijetiti i manje iskusan vozač jest promjena u ponašanju papučice kočnice. Ako papučica djeluje mekano, ide preduboko ili morate uložiti veći pritisak da bi vozilo počelo kočiti, riječ je o upozorenju. Uzrok može biti istrošenost komponenti, ali i stara ili zrakom kontaminirana kočiona tekućina. Ona s vremenom gubi sposobnost učinkovitog prijenosa tlaka u sustavu. Rezultat je sporija reakcija kočnica i manja sigurnost u vožnji, osobito u kriznim situacijama.