Više od pametnih telefona: Zbog čega su preklopni uređaji i satovi postali najbolji suputnici na putovanjima

Planiranje idealnog putovanja s ekipom često donosi dobro poznate izazove: od slaganja ruta i praćenja kondicije tijekom aktivnog dana, pa sve do onog vječnog pitanja na vidikovcu: tko će nas sve fotografirati? Bilo da pokušavate uloviti savršen zalazak sunca bez ispuštanja telefona na stijene, istraživati nepoznate ulice na jakom suncu ili pratiti vlastiti ritam na planinarskoj stazi, klasični uređaji često traže previše kompromisa. Upravo zato suvremeni putnici sve više traže pametan ekosustav koji rješava organizaciju, navigaciju i stvaranje uspomena bez stresa, omogućujući im da se posvete onome najvažnijem, samom doživljaju.

Tehnološki skok u džepnom formatu: Što donosi nova generacija?

Kako bi opravdali ulogu idealnih suputnika, novi uređaji donose ključna hardverska i softverska poboljšanja usmjerena upravo na cjelodnevno korištenje u pokretu:

Moćne performanse i Galaxy AI : Galaxy Z Fold8 i Z Fold8 Ultra pokreće najnoviji Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy procesor, dok je Galaxy Z Flip8 opremljen naprednim Exynos 2600 for Galaxy čipom. Oba procesorska rješenja donose besprijekoran rad i vrhunsku AI obradu, od brze obrade fotografija do vođenja složenijih navigacija.

: Galaxy Z Fold8 i Z Fold8 Ultra pokreće najnoviji Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy procesor, dok je Galaxy Z Flip8 opremljen naprednim Exynos 2600 for Galaxy čipom. Oba procesorska rješenja donose besprijekoran rad i vrhunsku AI obradu, od brze obrade fotografija do vođenja složenijih navigacija. Jasnoća i na najjačem suncu : zasloni novih preklopnih modela doživjeli su značajno povećanje svjetline, pa je pregled mapa, ruta i fotografija potpun i pod izravnim sunčevim svjetlom.

: zasloni novih preklopnih modela doživjeli su značajno povećanje svjetline, pa je pregled mapa, ruta i fotografija potpun i pod izravnim sunčevim svjetlom. Lakši, a otporniji dizajn : robusnija, a ujedno tanja i lakša konstrukcija preklopnih uređaja spremnija je na izazove i udarce tijekom putovanja.

: robusnija, a ujedno tanja i lakša konstrukcija preklopnih uređaja spremnija je na izazove i udarce tijekom putovanja. Sat napravljen za avanture: Galaxy Watch Ultra2 dolazi s impresivnom svjetlinom zaslona od 5000 nita, izdržljivim kućištem od titanija te snažnom baterijom od 800 mAh osmišljenom za višednevne aktivnosti bez brige o punjaču.

Foto: Samsung

Kada tehnologija preuzme ulogu fotografa, svi ostaju u kadar

Najljepše uspomene bude emocije upravo zato što su spontane, a ne namještene. One se događaju dok istražujete uske uličice nepoznatog grada, nazdravljate na terasi s pogledom ili zajedno lovite posljednje zrake sunca. U takvim trenucima praktičnost postaje važnija od same tehnologije.

Zato je novi Galaxy Z Flip8 odličan suputnik na putovanjima. Zahvaljujući mogućnosti snimanja bez korištenja ruku te pregledavanju kadra u stvarnom vremenu, svi mogu sudjelovati u fotografiji bez traženja prolaznika da pritisne okidač. Mirror View omogućuje brzu provjeru izgleda prije fotografiranja, dok FlipShot donosi još kreativnije grupne i zrcalne selfije koji će se izdvojiti među klasičnim fotografijama s putovanja.

Foto: Samsung

Kada se ekipa nađe ispred impresivnog krajolika ili želi uhvatiti cijelu atmosferu grada, važna je kvaliteta fotografije bez obzira na uvjete. Galaxy Z Fold8 s dvije kamere od 50 MP omogućuje snimanje detaljnih širokokutnih i ultraširokokutnih fotografija, pa će i velika grupa i spektakularna pozadina stati u isti kadar bez kompromisa. A kada večernji izlazak potraje do kasno, Galaxy Z Fold8 Ultra uz unaprijeđenu Nightography tehnologiju omogućuje svjetlije, jasnije fotografije te videozapise čak pri slabom osvjetljenju, kako najljepši trenuci ne bi ostali samo u sjećanju.

Aktivni odmor: Uređaji koji prate vaš ritam

Putovanje nije samo pasivno razgledavanje znamenitosti. Jutarnje trčanje uz more, zahtjevno planinarenje, vožnja biciklom ili cjelodnevne šetnje gradom jednako su važan dio svakog avanturističkog iskustva. Upravo zato današnji putnici žele uređaje koji bez problema prate njihov cjelodnevni ritam.

Foto: Samsung

Novi Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra2 osmišljeni su kako bi pratili aktivan stil života i pomogli korisnicima bolje razumijevanje vlastite fizičke pripremljenosti. Značajka Daily Cardio Load optimizira trening uz prilagođene smjernice o opsegu vježbanja i procijenjenim potrebama za oporavkom, dok Fitness Index pruža cjelovit uvid u fizičku spremnost te postavlja personalizirane ciljeve koji mogu pomoći u ostvarivanju boljih rezultata iz dana u dan.

Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9 bit će dostupni za prednarudžbu u Hrvatskoj počevši od 22. srpnja 2026. godine, dok redovna prodaja kreće 7. kolovoza 2026. godine. Dodatnu vrijednost donosi i besplatno 60-dnevno probno razdoblje pretplate na aplikaciju Strava. Treninzi se mogu pratiti izravno na satu, a zatim nastaviti analizirati na pametnom telefonu, stvarajući povezano iskustvo koje olakšava planiranje novih aktivnosti i povezivanje s jednom od najvećih svjetskih zajednica rekreativaca.

Foto: Samsung