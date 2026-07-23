Na WhatsApp dolaze četiri nove značajke, ljudi su oduševljeni: 'Ovo je jedna od najčešćih želja korisnika'

WhatsApp je počeo uvoditi veliko ažuriranje koje korisnicima donosi četiri nove funkcije, od jednostavnijeg korištenja aplikacije na iPadu do izravnog pregledavanja i uređivanja PDF dokumenata. Nove značajke postupno postaju dostupne korisnicima, a obuhvaćaju i poboljšanja za vozače te jednostavnije dijeljenje glazbe, piše Express. Jedna od važnijih novosti odnosi se na iPad. Korisnici se sada mogu registrirati na WhatsApp izravno putem aplikacije na Appleovu tabletu, bez potrebe da prethodno povezuju račun s mobilnim telefonom. WhatsApp je aplikaciju za iPad predstavio prošle godine, no korisnici dosad nisu mogli potpuno samostalno otvoriti račun na tom uređaju.

"Jedna od najčešćih želja korisnika bila je mogućnost stvaranja WhatsApp računa izravno na iPadu, bez povezivanja s telefonom", poručili su iz WhatsAppa. Promjene stižu i u automobile. WhatsApp je osvježio podršku za Apple CarPlay i Android Auto pa korisnici sada mogu slušati i odgovarati na poruke, upućivati pozive, pregledavati povijest poziva te pristupati omiljenim kontaktima izravno preko zaslona automobila i glasovnih naredbi.

Novitet je posebno koristan za one koji putem WhatsAppa često razmjenjuju dokumente. PDF datoteke na web i desktop verziji aplikacije sada je moguće otvoriti izravno unutar WhatsAppa, bez prethodnog preuzimanja na računalo. Uz tehnologiju Adobe Acrobata moguće je napraviti i jednostavnije izmjene poput označavanja teksta i dodavanja bilješki.

Četvrta novost namijenjena je ljubiteljima glazbe. Pjesme sa Spotifyja i Apple Musica sada se mogu jednostavnije dijeliti izravno u WhatsApp Statusu. Iz Mete poručuju da žele omogućiti korištenje WhatsAppa na različitim uređajima i u različitim situacijama bez stalnog vraćanja na mobilni telefon. Sve četiri nove mogućnosti već se postupno uvode korisnicima, pa se neće nužno pojaviti svima istodobno.