Vaš USB-C kabel je tempirana bomba: Ove navike treba izbjegavati ako želite da vam ne uništi uređaj

Naizgled identični, s istim konektorom na oba kraja, USB-C kabeli skrivaju razlike u kvaliteti izrade i sigurnosti. Dok jedan može pouzdano i brzo puniti vaše prijenosno računalo, drugi, često kupljen za nekoliko eura na sumnjivim internetskim stranicama, predstavlja ozbiljan rizik. Ne radi se samo o sporijem punjenju ili problemima s prijenosom podataka. Loše izrađen kabel može trajno oštetiti bateriju, uništiti priključak za punjenje ili, u najgorem slučaju, izazvati pregrijavanje i požar. Nezavisna laboratorijska testiranja potvrđuju da čak 37 posto necertificiranih USB-C kabela koji se prodaju na velikim platformama za e-trgovinu krši osnovne sigurnosne standarde. Ovi proizvodi često propuštaju ključne sigurnosne provjere, izlažući korisnike i njihovu opremu nepotrebnom riziku.

Ključ problema leži u onome što se ne vidi golim okom - unutarnjoj konstrukciji. Proizvođači jeftinih kabela štede na ključnim komponentama. Koriste tanje bakrene vodiče koji se ne mogu nositi s jačom strujom, što dovodi do opasnog zagrijavanja. Loša izolacija i nedostatak odgovarajuće zaštite (štita) ne samo da povećavaju rizik od kratkog spoja, već mogu uzrokovati i elektromagnetske smetnje koje ometaju rad Wi-Fi i Bluetooth signala. Jedna od najopasnijih mana je nepostojanje ili neispravnost E-Marker čipa, malog, ali vitalnog dijela u kabelima predviđenim za snagu iznad 60 vata. Taj čip komunicira s punjačem i uređajem kako bi se osigurala isporuka točno odgovarajuće voltaže i struje. Bez njega, kabel može prisiliti punjač da isporuči previsok napon uređaju koji ga ne može podnijeti, što dovodi do nepopravljive štete.

Moderni uređaji, posebice prijenosna računala, zahtijevaju veliku snagu za brzo punjenje, ponekad i do 240 vata zahvaljujući tehnologiji Power Delivery (PD). No, da bi se ta snaga sigurno isporučila, i punjač i kabel moraju biti sposobni podnijeti visoki napon i jakost struje. Svaki USB-C kabel može podnijeti osnovnih 60 vata (20V/3A), ali za sve iznad toga potreban je spomenuti E-Marker čip koji jamči sigurnost. Korištenje kabela koji nije predviđen za visoku snagu s moćnim punjačem je poput pokušaja gašenja požara vrtnim crijevom - sustav nije dizajniran za takav pritisak. To ne samo da će rezultirati sporim punjenjem, već i stavlja ogroman stres na komponente kabela i uređaja, povećavajući rizik od kvara.

Kako bi se korisnici zaštitili, postoji organizacija USB Implementers Forum (USB-IF), koja postavlja stroge standarde za USB tehnologiju. Proizvodi koji prođu njihova opsežna testiranja dobivaju službeni USB-IF certifikat, koji jamči da su sigurni, pouzdani i kompatibilni. Taj certifikat nije samo marketinški trik, već potvrda da je kabel prošao više od 28 rigoroznih testova sukladnosti. Nažalost, tržište je preplavljeno proizvodima s lažnim logotipima ili bez ikakvih oznaka. Zbog toga je ključno ne vjerovati samo tvrdnjama na pakiranju, već kupovati proizvode provjerenih proizvođača koji transparentno navode da njihovi proizvodi posjeduju službene certifikate koji jamče sigurnost. Certificirani kabeli prolaze provjere zaštite od prenapona, prekomjerne struje i pregrijavanja.

Zaštita vaših skupih uređaja počinje pametnim odabirom. Uvijek dajte prednost kabelima renomiranih proizvođača poput Ankera, Belkina, Ugreena ili originalnim kabelima koje ste dobili s uređajem. Izbjegavajte sumnjivo jeftine ponude nepoznatih marki, jer je početna ušteda zanemariva u usporedbi s potencijalnim troškom popravka logičke ploče prijenosnog računala. Prije kupnje provjerite oznake na pakiranju ili samom konektoru koje navode maksimalnu podržanu snagu (npr. 60W, 100W, 240W) i brzinu prijenosa podataka. Redovito pregledavajte svoje kabele i odmah prestanite koristiti one koji su fizički oštećeni, imaju pohabane rubove ili izložene žice. Takva oštećenja predstavljaju izravnu opasnost od kratkog spoja.

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*uz korištenje AI-ja