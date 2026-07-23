Australka putovala po Europi mjesec dana, favorit joj je hrvatski grad: 'Zaboravite Rim, Dubrovnik, Split...'

Prošle godine, poput mnogih drugih Australaca, novinarka Business Insidera odlučila je pobjeći od australske zime koja na toj strani svijeta traje u europskim ljetnim mjesecima. Isplanirala je petotjedno putovanje po Europi Mjesecima je istraživala destinacije, čitala članke i pregledavala TikTok u potrazi za savršenim mjestima koja vrijedi posjetiti. Naravno, postojale su i obavezne lokacije: Koloseum u Rimu, Eiffelov toranj u Parizu i švicarske Alpe.

Ipak, nijedno mjesto je nije iznenadilo toliko kao Zadar. U svome tekstu navodi kako joj je on idealan spoj avanture i opuštanja. Poželjela je da je tamo provela više vremena. Većina turista možda preferira poznatije destinacije poput Dubrovnika ili Splita, no nakon boravka u Zadru, novinarka navodi kako je upravo on najveća preporuka.

Već pri prvom susretu primijetila je koliko su stanovnici prijateljski nastrojeni. Kao turistkinja, obično je pazila da ne privlači previše pažnje i radije tražila upute putem Google Mapsa ili društvenih mreža nego da pita nekoga. No, u Zadru je bila iznenađena koliko su ljudi spremni pružiti savjete bez da ih ikada pita.

Na kraju jednog razgleda, vodičkinja iz Zadra ponudila je pomoć s preporukama za restorane i aktivnosti. Dok je šetala uz more, netko je primijetio da pokušava uslikati selfie i sam je ponudio da je fotografira, sugerirajući najbolje kutove. Zadar je, dodaje, savršena europska destinacija koja ispunjava sva očekivanja. Tko želi avanturu, može se pridružiti dnnevnim brodskim izletima do obližnjih otoka.

Novinarka opisuje izlet do mjesta Kali na otoku Ugljanu, gdje je kušala svježu ribu i lokalnu kuhinju, što navodi kao vrhunac njezinog putovanja. Hvali i popularnu zadarsku plažu Kolovare udaljenu oko 15 minuta hoda od starog grada. Zadar je prvi europski grad u kojem je osjetila da može usporiti. U drugim gradovima poput Rima, Londona, pa čak i Dubrovnika, osjećala je stalni pritisak da unaprijed rezervira aktivnosti i restorane. U Zadru je mogla uživati bez planova, što je bilo izuzetno osvježavajuće. Neki su dani počinjali doručkom i šetnjom Starim gradom, gdje je istraživala rimske ruševine ili posjetila tržnicu.