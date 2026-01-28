Naručio paket pa ostao u šoku: 'Netko ga je preuzeo na moje ime, a na kiosku nisu tražili osobnu'

Nevjerojatna situacija dogodila se jednom korisniku Reddita u Hrvatskoj koji je svoje frustrirajuće iskustvo odlučio podijeliti s javnošću, tražeći savjet i mišljenje zajednice. Kako je napisao u svojoj objavi pod naslovom "Ukraden paket", naručio je pošiljku s praćenjem, a dostavna služba uredno ga je obavijestila da je paket ostavljen na obližnjem kiosku i spreman za preuzimanje. Međutim, kada je u roku od samo dva sata stigao na lokaciju, dočekao ga je šok. Djelatnica na kiosku obavijestila ga je da je paket već predan, i to osobi koja se predstavila njegovim imenom i prezimenom, a da pritom nije tražila nikakav identifikacijski dokument. Cijeli incident snimila je nadzorna kamera, a o svemu je obaviještena i policija.

Objava je brzo privukla veliku pozornost i pokrenula raspravu o sigurnosti dostave paketa, odgovornosti djelatnika i sve češćim krađama. Korisnici su odmah počeli nagađati kako je kradljivac uopće mogao znati da paket čeka na kiosku i na čije ime glasi. "Nešto tu ne štima... Kako je ta osoba znala tvoje ime? Prije da se netko random pojavio i APP rekao da ima paket kod njih, a prodavačica pitala 'jel to ovaj na XXX ime?', a ta osoba samo 'da, da, to je taj!'", teoretizirao je jedan od najpopularnijih komentara. Drugi su pak sumnjali na "insajderski posao", odnosno da je u krađu upleten netko iz dostavne službe. "Mislim da je veća mogućnost da je to bio netko iz dostavne službe koja je dostavila paket na kiosk i javila nekome da je paket tamo i da dođe preuzet na moje ime", nadovezao se autor objave, a jedan komentator potvrdio je da takve situacije nisu rijetkost: "Znam lika koji krade pakete direkt iz svog dostavnog vozila, ali firma prihvati odgovornost i plate štetu."

Osim teorija zavjere, rasprava je ponudila i konkretne pravne savjete. Jedan korisnik detaljno je objasnio lanac odgovornosti u ovakvim slučajevima, što je autoru objave, ali i drugima, bilo od velike pomoći. "Dostavna služba je izvršitelj usluge i odgovorna je za sigurnost i ispravnu dostavu pošiljke dok je u njenom posjedu. Ako paketa nema zbog propusta dostavne službe, ona je odgovorna trgovcu, a trgovac je primarno odgovoran prema kupcu. Trgovac je druga ugovorna strana, njemu šalješ pritužbu da nikad nisi dobio paket", stoji u komentaru. Drugim riječima, žrtva krađe ne mora ganjati dostavnu službu, već se treba obratiti prodavaču od kojeg je naručila proizvod, a on je taj koji dalje rješava problem s dostavljačem. Policijski zapisnik, koji je u ovom slučaju napravljen, ključan je dokument za pokretanje tog procesa.

S porastom online kupovine, dostava na kioske i u paketomate postala je popularna alternativa kućnoj dostavi kako bi se izbjegle takozvane "porch piracy" krađe s kućnog praga. Međutim, lopovi su se prilagodili, a njihova nova meta postali su upravo kiosci, gdje iskorištavaju gužvu i nepažnju zaposlenika.

Dok se u svijetu kao rješenje sve više uvode jednokratne lozinke (OTP) koje kupac dobije putem SMS-a i mora ih pokazati prilikom preuzimanja, u Hrvatskoj se takva praksa još uvijek rijetko primjenjuje. Ironično, dok s jedne strane postoji stroga regulativa o zaštiti podataka (GDPR) zbog koje su neki djelatnici oprezni pri rukovanju osobnim iskaznicama, s druge strane izostaje osnovna sigurnosna provjera. Brojni komentatori podijelili su i vlastita negativna iskustva s različitim dostavnim službama, od lažnih obavijesti o dostavi do paketa koji su "nestali" pa se čudesno pojavili nakon pokretanja službene žalbe.