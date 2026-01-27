Gotovo svaka kuća ima ovaj predmet, ali uskoro će ga zabraniti u čitavoj EU. Potrošači i trgovci su na nogama

Iako proljeće još nije u punom zamahu, na policama trgovina već su se pojavili rani cvjetovi, često prodavani u plastičnim posudama koje olakšavaju transport kući. Međutim, prema novim propisima Europske unije, ovo bi se moglo promijeniti.

Naime, u okviru "Europskog zelenog plana", EU je revidirala zakonodavstvo o ambalaži i ambalažnom otpadu, s ciljem smanjenja otpada i promicanja uporabe višekratne ambalaže, piše Fenix. Zabrana plastičnih vrećica za kupnju, koja je na snazi od 2022. godine, samo je prvi korak u smanjenju plastičnog otpada. Do 2030. godine planira se proširiti zabrana na mnoge druge plastične proizvode, uključujući posude u kojima se prodaju biljke u supermarketima, vrtnim centrima i trgovinama građevinskim materijalom.

Dosad su posude za biljke bile izuzete od zabrane jer su smatrane nužnim proizvodima za prodaju biljaka. No, prema novim prijedlozima, čak i takve posude sada će se smatrati ambalažom prema novoj EU uredbi o ambalaži, što je izazvalo zabrinutost među proizvođačima i trgovcima.

"Komisijino tumačenje je iznenađujuće široko i ne podudara se s popisom posuda za cvijeće u EU regulativi", izjavio je Hans Joachim Brinkjans, zamjenik glavnog tajnika Središnjeg saveza vrtlarstva (ZVG).

Iako nova regulacija neće zabraniti prodaju cvijeća, značajno će promijeniti način na koji se biljke pakiraju. Iako se trenutno testiraju alternative plastičnim posudama, poput industrijski kompostirajućih materijala, još uvijek nije pronađeno rješenje koje bi bilo praktično za prodaju. Bioplastika, iako ekološki prihvatljivija, često se loše kompostira, dok kartonska ambalaža nije prikladna za transport vlažnih biljaka.

Jedno od mogućih rješenja mogao bi biti sustav višekratnih posuda, no to bi značilo dodatne troškove za trgovce i kupce. Osim toga, posude od terakote, iako ekološki prihvatljive, teže su i osjetljivije, što povećava troškove transporta. Industrija još uvijek ima vremena za pronalaženje prihvatljivih alternativa, no jasno je da će nova regulacija donijeti značajne promjene u načinu pakiranja biljaka u Europi.