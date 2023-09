Sad je najgore vrijeme za kupnju iPhonea. Šuška se kad bi na tržište mogao novi

Svakoga se ljeta iznova podgrijavaju glasine o Appleovoj novoj perjanici. Riječ je o iPhoneu, naravno, a glavno je pitanje kad na tržište izlazi novi iPhone, odnosno treba li posegnuti za aparatom koji se sada nudi u trgovinama ili čekati. Kako upozorava Wirecutter New York Timesa, najgore vrijeme za kupnju novog iPhonea bilo bi – upravo sada. Navode da, iako Apple još nije objavio datum njegova izlaska na tržište, štoviše nisu ni potvrdili da je novi iPhone na putu, povijesni presedan i vjerodostojna izvješća pokazuju da bi iPhone 15 trebao biti predstavljen u rujnu. Stoga, ako ste gladni noviteta iz Appleove tvornice, trebali biste pričekati s kupnjom novog telefona - čak i ako je vaš trenutni telefon na izdisaju.

Apple bi u svom sjedištu u Cupertinu 12. rujna trebao najaviti svoju jesensku ponudu novih uređaja. Prema Bloombergu, koji ima dugu evidenciju točnih Appleovih predviđanja lansiranja proizvoda, očekuje se da će novi iPhone krenuti u prodaju oko 22. rujna, navodi Wirecutter. Bloombergovo izvješće pokazuje da se spremaju velike promjene s iPhoneom 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max. Svi novi modeli imat će brže procesore i prijeći će na USB-C punjenje. Očekuje se i da će 15 Pro i Pro Max imati novi dizajn od titana s tanjim okvirom oko zaslona.

Ako vam nije stalo do novih značajki, trebali biste brinuti o cijeni: najnoviji Appleovi iPhone uređaji uvijek su najskuplji, ali tvrtka gotovo uvijek prodaje starije modele s popustom. I sada se može kupiti iPhone 12 za 200-tinjak eura manje nego što je koštao kao nov. Ili iPhone 13 za 100 eura manje. Konkretno, u Hrvatskoj novi iPhone 12 sa 64 GB trenutačno stoji 800 eura, dok za iPhone 13 (128 GB) treba dati oko 950 eura. Ostvare li se predviđanja te Apple do kraja rujna zaista u prodaju pusti iPhone 15, može se očekivati da će i iPhone 14 postati pristupačniji. I to ne samo na službenim Appleovim prodajnim mjestima – razni teleoperateri i internet trgovine često daju i još povoljnije ponude za starije modele. No, dosta se novca može uštedjeti i ako na dan lansiranja potpuno novi iPhone uhvatite preko nekog od većih teleoperatera, jer oni znaju imati i takve ponude. Isplati se u to vrijeme kalkulirati i s promjenom teleoperatera, tada (neke) pametne telefone daju i besplatno.

Naravno, situacija se komplicira ako smatrate da ne možete čekati s kupnjom jer vam je mobitel baš sad na izdisaju. No, je li zaista? U nekim situacijama možete mu pomoći da izgura još malo. Prije svega, ažurirajte ga na najnoviju verziju iOS-a. Možda zvuči banalno, ali... Ako je vaš iPhone trom ili se aplikacije stalno ruše, provjerite koja je verzija Appleovog softvera na njemu aktualna. Nema koristi od odgađanja ažuriranja operativnog sustava. Kad to odradite, vaš će se mobitel ubrzati, otključat ćete nove značajke, eliminirati neke sigurnosne nedostatke za koje možda niste ni znali.

Korisno je također provjeriti stanje baterije, posebno ako se vaš iPhone u pravilu isprazni prije nego što završi dan Foto: TATYANA MAKEYEVA/REUTERS



Korisno je također provjeriti stanje baterije, posebno ako se vaš iPhone u pravilu isprazni prije nego što završi dan. Stanje baterije možete provjeriti odete li u postavkama mobitela na Baterija, pa na Stanje baterije. Ako nešto nije u redu, tamo ćete naći upozorenje da se stanje baterije pogoršalo. Ako je iPhone pod garancijom, zamjena baterije je besplatna. Ako nije, čeka vas investicija u novu bateriju. Ovisno o modelu telefoma i o tome želite li originalnu ili zamjensku bateriju, bit će to trošak od 40 do 130 eura. Ako je samo do baterije, njezina zamjena svakako je bolja opcija od kupnje novog mobitela. Ako je stanje baterije vašeg telefona na 100%, a on se i dalje prebrzo prazni, javite se u ovlašteni servis.

No, ne mora biti problem u bateriji. Možda je u prostoru za pohranu, odnosno možda ste ga previše napunili pa bi neke stvari valjalo pobrisati. Sigurno imate fotografije i video isječke koje uopće ne gledate, aplikacije koje ne koristite... Svi ih imamo. Naravno, noviji iPhone uređaji dolaze s više prostora za pohranu. Osnovni model iPhonea 14 dolazi sa 128 GB, u odnosu na 64 GB starijih modela. No, dok čekate iPhone 15, možete posegnuti za nekoliko trikova koji će vam pomoći da oslobodite prostor. Ponovno uđite u postavke telefona, ovoga puta u poglavlje Općenito pa iPhone pohrana da vidite što zauzima toliko prostora. Sigurno ćete na telefonu naći neke stvari za koje niste ni znali da su tamo, pa ih onda ni ne trebate. Tu možete jednostavno izbrisati medije koji vam nisu potrebni. Poruke također mogu zauzeti puno prostora za pohranu, a Apple nudi preporuke što učiniti s njima. Primjerice, možete automatski izbrisati stare razgovore ili pogledati velike privitke i baciti ih. Razmislite o uklanjanju aplikacija koje ne koristite svaki dan. Skidanje aplikacije uklanja samu aplikaciju s vašeg telefona, ali zadržava sve podatke povezane s tom aplikacijom, tako da ne morate početi od nule kada je ponovno instalirate.

Ako neku aplikaciju ne koristite, to znači da joj na vašem mobitelu nije ni mjesto Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION



Druga stvar koja bi vas mogla mučiti, a jeftinije ju je popraviti nego kupovati novi mobitel, jest pokvareni ili slomljeni zaslon. Ovisno o tome je li vaš iPhone pokriven garancijom ili nekom dodatnom uslugom, to možete učiniti putem Applea ili u nekom drugom servisu. Možda ćete na pukotinu preko ekrana odmahnuti rukom, no planirate li zaista u skoroj budućnosti kupiti novi iPhone, vrijednost staroga bit će veća ako je bez pukotina na zaslonu. Ako je vaš stari iPhone u dobrom stanju, kod kupnje novoga možete ga predati i temeljem toga dobiti neki popust – veći od iznosa plaćenog za zamjenu ekrana.

Dakle, ako možete, pričekajte još malo na novi iPhone. U međuvremenu, svoj stari uređaj pročistite od nepotrebnih stvari i popravite nedostatke kako biste mu sačuvali vrijednost, jer ga možete 'ugraditi' u cijenu novoga.