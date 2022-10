Istraživao krađu tableta pa za povrat hard diska od vlasnika tražio 1000 kuna

T.Š. i H.T. dvojica bivših policajaca na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno su osuđeni zbog mita, krivotvorenja službene isprave te zloporabe položaja i ovlasti. Na djelomično uvjetnu kaznu nepravomoćno je osuđen T.Š. Dobio je dvije godine i tri mjeseca zatvora, a od dosuđene kazne godinu dana mora provesti u zatvoru dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od tri godine. H.T je nepravomoćno uvjetno osuđen na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Svaki mora platiti po 2000 kuna sudskih troškova.

- Njihova ranija neosuđivanost u ovom slučaju nikako ne može biti olakotna okolnost nego je otegotna jer je riječ o djelatnicima policije u čiji rad građani trebaju imati povjerenja. Olakotna okolnosti im je činjenica da imaju djecu, a prvookrivljenom je olakotno i priznanje djela – navedeno je u obrazloženju presude.

USKOK je T.Š. teretio da je od lipnja do srpnja 2020. bio zadužen za rad u predmetu koji se vodio protiv D.J. zbog krađe više predmeta iz podstanarskog stana jednog studenta. Među stvarima koje su ukradene bio je i hard diska u vlasništvu jednog studenta. Nakon što je policajac doznao da je N.J., djevojka osumnjičenog D.J., u posjedu ukradenog hard diska, odlučio joj ga oduzeti, ali tako da je s njom dogovorio da će za povrat diska tražiti 1000 kuna. Kada je student doznao da je disk na kojem su bili pohranjeni njemu važni dokumenti za fakultet, kod spomenutog policajca, slijedio je upute koje je dobio te je novac uplatio prijateljici djevojke osumnjičenog lopova D.J. Ona je pak novac dalje proslijedila N.J.

USKOK je T.Š. ujedno teretio i da je vlastoručno potpisao pokradenog mladića na potvrdi o vraćanju predmeta unijevši neistinito lažni prikaz povrata predmeta. Obojica bivših policajaca su se teretili da su, s namjerom da prikriju da su od djevojke uhićenog za krađu D.J. oduzeli tablet kojeg je zadržao T.Š.. Taj tablet nije bio predmet krađe na kojem su slučaju radili, a teretili su se da su sastavili druge potvrde o privremenom oduzetom predmetu u kojima su izostavili da im je N.J. predala i tablet koji je na kraju pronađen u stanu T.Š.

- Za prve dvije točke optužnice se osjećam krivim. Znam da sam pogriješio. Rukovodio sam se nekim stečenim iskustvom od ranije koje mi je govorilo da se često događalo da predmeti koji su bili otuđeni, nisu u konačnici vraćeni oštećenicima te sam želio da taj ukradeni hard disk bude vraćen vlasniku, ali sam to učinio na krivi način. Više tako ne bih postupio. A što se tiče treće točke optužnice o potvrdi oko privremenog oduzimanja predmeta, sporna potvrda je nastala jer je N.J. donijela neke predmete koji nisu bili zadržani u prvoj potvrdi, a koliko se sjećam bio je to alat i punjač pa sam u novu potvrdu unio i one predmete iz prve potvrde koje sam smatrao relevantnima. Tom je prilikom tablet izostavljen iz potvrde jer isti nije bio predmet kaznenog djela, a pronađen je kasnije u mojoj kući gdje sam ga odnio kako bih se spojio na internet i izvršio dodatne provjere sadržaja istog – pravdao se optuženi T.Š.

Za H.T. kazao je da nema nikakve veze s kaznenim djelom te da zajedno nisu radili nikakve makinacije, a kamoli ih dogovarali. T. .Š. je dodao da već dvije godine živi u nekom vakuumskom prostoru, otuđen od posla, kolega i ljudi.

- Moj otac je bio policajac tako da sam ovim postupkom osramotio obitelj – posuo se pepelom sad već bivši policajac.

Bila je optužena i N.J., no ona se ranije nagodila s tužiteljstvom.