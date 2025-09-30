Detaljan vodič: Kako očistiti laptop od mrvica i bakterija bez oštećenja

S vremenom se između tipki nakupljaju mrvice, prašina, dlake kućnih ljubimaca i masnoće s prstiju, što može uzrokovati ljepljivost tipki ili čak potpuni prestanak rada. Srećom, uz nekoliko jednostavnih koraka i malo opreza, svoju tipkovnicu možete vratiti u besprijekorno stanje. Prije bilo kakvog postupka čišćenja, najvažniji je korak osigurati da je uređaj isključen. Ako imate samostalnu tipkovnicu, isključite je iz računala. Ako čistite tipkovnicu prijenosnog računala, ugasite ga i iskopčajte iz struje kako biste izbjegli slučajne pritiske tipki, slanje neželjenih poruka ili, u najgorem slučaju, kratki spoj uzrokovan vlagom.

Prvi korak u borbi protiv nakupljene prljavštine je najjednostavniji. Pripremite radnu površinu tako da je prekrijete krpom ili novinama, a zatim okrenite tipkovnicu naopako i dobro je protresite. Lagano je tapkajte po stražnjoj strani i naginjite pod različitim kutovima kako biste oslobodili što više slobodnih čestica. Iznenadit ćete se što sve može ispasti, čak i ako ne jedete za radnim stolom. Ovo je osnovna metoda koju biste trebali primjenjivati barem jednom tjedno kako biste spriječili veće nakupljanje nečistoća. Za detaljnije uklanjanje, nakon protresanja možete koristiti mekanu četkicu, poput nekorištene četkice za šminku ili zube, kako biste pomeli ostatke prašine oko rubova tipki.

Za čestice koje su se zavukle dublje i koje četkica ne može dosegnuti, idealno rješenje je limenka s komprimiranim zrakom. Važno je pravilno je koristiti kako ne biste gurnuli prljavštinu još dublje u mehanizam ili oštetili osjetljive komponente kondenzacijom. Držite limenku pod kutom i usmjerite mlaznicu između tipki, koristeći kratke i kontrolirane mlazove zraka. Prođite cijelom tipkovnicom u cik-cak uzorku, a zatim je zarotirajte i ponovite postupak sa svih strana. Alternativa komprimiranom zraku može biti i mali, namjenski usisavač za tipkovnice koji ima nježnu usisnu snagu i neće oštetiti tipke.

Nakon što ste uklonili svu suhu prljavštinu, vrijeme je za dezinfekciju površine. Uzmite krpu od mikrovlakana i lagano je navlažite. Možete koristiti čistu vodu, ali za učinkovitiju dezinfekciju i uklanjanje masnih mrlja preporučuje se izopropilni alkohol s najmanje 70% alkohola. Izbjegavajte korištenje običnog alkohola za čišćenje jer može sadržavati aditive koji ostavljaju tragove. Nanesite tekućinu na krpu, a ne izravno na tipkovnicu. Krpa mora biti vlažna, nikako mokra, kako tekućina ne bi prodrla u unutrašnjost. Pažljivo prebrišite vrhove i bočne strane svake tipke. Za teže dostupna mjesta poslužite se pamučnim štapićem umočenim u alkohol. Možete koristiti i dezinfekcijske maramice, no provjerite da ne sadrže izbjeljivač koji bi mogao oštetiti premaz i oznake na tipkama.

Ako posjedujete mehaničku tipkovnicu s odvojivim kapicama, možete provesti znatno detaljnije čišćenje. Prije nego što počnete, obavezno fotografirajte raspored tipki kako biste ih kasnije znali vratiti na pravo mjesto. Pomoću posebnog alata za vađenje kapica (keycap puller) ili nekog tankog, ravnog predmeta poput noža za maslac, pažljivo i nježno podignite svaku kapicu. Nakon što ste ih sve uklonili, dobit ćete pristup samoj ploči tipkovnice. Ostatke prašine i prljavštine oko prekidača očistite komprimiranim zrakom, četkicom ili pamučnim štapićima. Za ljepljive mrlje koristite štapić umočen u izopropilni alkohol, ali pazite da alkohol ne dođe u kontakt s prekidačima ako su podmazani.

Skinute kapice tipki možete doslovno oprati. Stavite ih u posudu, dodajte malo blagog deterdženta za suđe i napunite je toplom vodom. Ostavite ih da se namaču najmanje 30 minuta. Nakon toga ih možete lagano protresti u posudi ili svaku pojedinačno istrljati mekom četkicom. Temeljito ih isperite čistom vodom nekoliko puta kako biste uklonili sve ostatke deterdženta. Na kraju ih rasporedite na ručnik i ostavite da se potpuno osuše na zraku, što može potrajati i do 24 sata. Ključno je da budu savršeno suhe, posebno s unutarnje strane, prije nego što ih vratite na tipkovnicu. Kada ste sigurni da su suhe, jednostavno ih pritisnite natrag na njihova mjesta dok ne čujete klik.