Jednostavan njemački trik rješava gorući problem u kućanstvu zbog kojeg obolijevaju tisuće ljudi

Buđenje uz prozore prekrivene kapljicama vode prizor je koji frustrira brojna kućanstva tijekom jeseni i zime. Ovaj fenomen, poznat kao kondenzacija, događa se kada topao i vlagom zasićen zrak iz unutrašnjosti dođe u doticaj s hladnom površinom stakla. Aktivnosti poput kuhanja, tuširanja, sušenja rublja, pa čak i samog disanja, neprestano oslobađaju vodenu paru u zrak, a moderna, dobro izolirana stolarija sprječava njezin izlazak. Iako se brisanje stakla čini kao logičan potez, time se rješava samo posljedica, a ne i uzrok problema. Štoviše, ako se ne rješava sustavno, nakupljena vlaga može uzrokovati truljenje drvenih okvira, ljuštenje boje i, što je najgore, stvaranje crne plijesni koja može ozbiljno naštetiti dišnim putevima i općem zdravlju ukućana.

Nevjerojatno jednostavno rješenje dolazi iz Njemačke, gdje je toliko ukorijenjeno u kulturu stanovanja da se često navodi i u ugovorima o najmu stana. Riječ je o praksi poznatoj kao "Lüften", što u prijevodu znači prozračivanje. No, ne radi se o držanju prozora otvorenima "na kip" satima, što samo rashlađuje zidove i troši energiju. "Lüften" podrazumijeva kratko, ali intenzivno prozračivanje otvaranjem prozora širom na svega pet do deset minuta, dva do tri puta dnevno. Ova metoda, koju promovira i poznata britanska stručnjakinja za nekretnine Kirstie Allsopp omogućuje brzu i potpunu izmjenu ustajalog, vlažnog zraka iz prostorije sa svježim i sušim vanjskim zrakom, bez značajnog gubitka topline iz zidova i namještaja.

Plijesan obožava vlagu, visoku vlažnost i slabu cirkulaciju zraka, a moderni domovi s dvostrukim ili trostrukim ostakljenjem postaju savršene zamke za vlagu. Redovitim "šok-prozračivanjem" drastično se smanjuje razina vlage u zraku, čime se eliminira glavni preduvjet za nastanak kondenzacije i plijesni. Dodatna, nimalo zanemariva korist jest i ušteda na troškovima grijanja. Naime, suh zrak se zagrijava brže i lakše od vlažnog, što znači da će vaš sustav grijanja morati raditi manje kako bi postigao željenu temperaturu. Uz to, vlažan zrak na koži često ostavlja osjećaj hladnoće i ljepljivosti, zbog čega smo skloniji pojačavati termostat, dok svjež i suh zrak pruža osjećaj veće ugode i topline.

Za maksimalan učinak, preporučuje se stvoriti unakrsnu ventilaciju. To znači istovremeno otvoriti prozore na suprotnim stranama stana ili kuće kako bi se stvorio propuh koji će u svega nekoliko minuta "isprati" sav ustajali zrak. Najbolje vrijeme za to je ujutro nakon buđenja, kada je koncentracija vlage od noćnog disanja najviša, te navečer prije spavanja. U zimskim mjesecima dovoljno je pet do deset minuta, dok ljeti prozore možete ostaviti otvorenima i do pola sata.

U prostorijama s konstantno visokom razinom vlage, poput kupaonica bez prozora ili kuhinja, samo prozračivanje ponekad nije dovoljno. U takvim je slučajevima ključno koristiti ventilatore i kuhinjske nape tijekom svake upotrebe tuša ili štednjaka. Ako se problem i dalje javlja, investicija u odvlaživač zraka može biti izuzetno isplativa. Ovi uređaji aktivno izvlače višak vlage iz zraka, prikupljajući vodu u spremnik, i održavaju optimalnu razinu vlažnosti između 40 i 60 posto. Kao jeftinija alternativa mogu poslužiti i pasivni apsorberi vlage, poput posudica sa soli, sodom bikarbonom ili silikonskim pijeskom za mačke, koji se postave na prozorsku dasku i upijaju vlagu iz neposredne blizine. Također, izbjegavajte sušenje rublja na radijatorima jer time u prostor unosite ogromne količine dodatne vlage.

Iako su neki kućni trikovi, poput paljenja svijeće na prozorskoj dasci, postali popularni na društvenim mrežama, testiranja su pokazala da nemaju gotovo nikakav učinak na smanjenje kondenzacije, a mogu predstavljati i opasnost od požara. Slično tome, svakodnevno brisanje prozora krpom je samo privremena mjera koja ne rješava korijen problema. U konačnici, usvajanje navike kratkog i intenzivnog prozračivanja, u kombinaciji s pametnim upravljanjem izvorima vlage, predstavlja najučinkovitiju, najzdraviju i najisplativiju strategiju za dom bez kondenzacije i plijesni tijekom cijele godine.