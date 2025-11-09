Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 17
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OPASNA ZAMKA

Ovu poruku na WhatsAppu ne otvarajte: Širi se nova prijevara, evo kako se zaštiti

WhatsApp - aplikacija za razmjenu poruka, fotografija i videozapisa
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.11.2025.
u 06:52

Ako ste već otvorili sumnjivu poruku ili sliku, odmah blokirajte broj, prijavite kontakt, provjerite neuobičajene aktivnosti na telefonu i promijenite lozinke. U slučaju sumnje na krađu podataka, obratite se policiji.

Naizgled bezazlena poruka koja ovih dana kruži WhatsAppom zapravo može biti opasna prijevara. Kako upozorava Fenix Magazin, sve više korisnika dobiva poruke s tekstom poput „Jesi li to ti?“ ili „Poznaješ li ovu fotografiju?“ uz priloženu sliku.

Iako takve poruke bude znatiželju, upravo na to i računaju prevaranti. Iza njih se često kriju zaražene datoteke koje mogu omogućiti hakerima pristup vašem mobitelu, porukama, lozinkama i drugim osjetljivim podacima. Posebno zabrinjava to što se u nekim slučajevima zlonamjerni kod može pokrenuti čak i bez klika na sliku, dovoljno je da se automatski prikaže pregled.

Kako navodi portal Futurezone, kriminalci iskorištavaju propuste u načinu na koji WhatsApp obrađuje slike i videozapise. Manipuliranjem procesa tzv. „parsiranja“ medija, zloćudni softver može se pokrenuti u pozadini i omogućiti potpuni pristup uređaju.

Posljedice mogu uključivati krađu identiteta, pristup lozinkama, pa čak i potpunu kontrolu nad uređajem. WhatsApp ističe da to nije jedina prijetnja. Sve su češće i poruke koje: dolaze „od prijatelja“ ili „članova obitelji“ koji traže novac, nude „laku zaradu od kuće“, reklamiraju sumnjive kripto ili investicijske prilike.

Zajednički im je uzorak, pravopisne pogreške, linkovi i zahtjevi za osobne podatke. Najbolja obrana je isključiti automatsko preuzimanje medijskih datoteka u postavkama WhatsAppa:

Postavke > Pohrana i podaci > Automatsko preuzimanje medija

Uz to, redovito ažurirajte aplikaciju i sustav kako biste zatvorili sigurnosne rupe. Ako ste već otvorili sumnjivu poruku ili sliku, odmah blokirajte broj, prijavite kontakt, provjerite neuobičajene aktivnosti na telefonu i promijenite lozinke. U slučaju sumnje na krađu podataka, obratite se policiji.

Ključne riječi
prijevara whatsapp

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Banana man
Banana man
07:25 09.11.2025.

Općenito cijeli WUp je prevara i security issue. Odaberite Signal (ne Telegram) i odjednom će vam reklame koje dobijate kada nešto kažete ili napišete PRESTATI!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja