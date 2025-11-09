Ovu poruku na WhatsAppu ne otvarajte: Širi se nova prijevara, evo kako se zaštiti

Naizgled bezazlena poruka koja ovih dana kruži WhatsAppom zapravo može biti opasna prijevara. Kako upozorava Fenix Magazin, sve više korisnika dobiva poruke s tekstom poput „Jesi li to ti?“ ili „Poznaješ li ovu fotografiju?“ uz priloženu sliku.

Iako takve poruke bude znatiželju, upravo na to i računaju prevaranti. Iza njih se često kriju zaražene datoteke koje mogu omogućiti hakerima pristup vašem mobitelu, porukama, lozinkama i drugim osjetljivim podacima. Posebno zabrinjava to što se u nekim slučajevima zlonamjerni kod može pokrenuti čak i bez klika na sliku, dovoljno je da se automatski prikaže pregled.

Kako navodi portal Futurezone, kriminalci iskorištavaju propuste u načinu na koji WhatsApp obrađuje slike i videozapise. Manipuliranjem procesa tzv. „parsiranja“ medija, zloćudni softver može se pokrenuti u pozadini i omogućiti potpuni pristup uređaju.

Posljedice mogu uključivati krađu identiteta, pristup lozinkama, pa čak i potpunu kontrolu nad uređajem. WhatsApp ističe da to nije jedina prijetnja. Sve su češće i poruke koje: dolaze „od prijatelja“ ili „članova obitelji“ koji traže novac, nude „laku zaradu od kuće“, reklamiraju sumnjive kripto ili investicijske prilike.

Zajednički im je uzorak, pravopisne pogreške, linkovi i zahtjevi za osobne podatke. Najbolja obrana je isključiti automatsko preuzimanje medijskih datoteka u postavkama WhatsAppa:

Postavke > Pohrana i podaci > Automatsko preuzimanje medija

Uz to, redovito ažurirajte aplikaciju i sustav kako biste zatvorili sigurnosne rupe. Ako ste već otvorili sumnjivu poruku ili sliku, odmah blokirajte broj, prijavite kontakt, provjerite neuobičajene aktivnosti na telefonu i promijenite lozinke. U slučaju sumnje na krađu podataka, obratite se policiji.