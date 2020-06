Opasnost vreba i na odmorištima, evo što treba izbjegavati

Tijelovo, koje se s jednim slobodnim danom moglo povezati s vikendom u četverodnevni odmor, u normalnim bi okolnostima označilo početak intenzivnijih putovanja prema našoj obali. Drugi poticaj za putovanja bio bi Dan antifašističke borbe koji prigodno pada na ponedjeljak, 22. lipnja. No, ova je godina zbog pandemije koronavirusa daleko od normalne, pa ne možemo govoriti ni o nekim uobičajenim intenzitetima putovanja. Čak ni Hrvatske autoceste ove godine neće izraditi svoj tradicionalni planer putovanja, koji je već godinama odličan orijentir pri određivanju idealnog vremena za polazak na putovanje kako bi se izbjegle gužve u prometu.

– Planer se radi prema iskustvu i prometnim opterećenjima iz godina koje prethode turističkoj sezoni za koju se planer izrađuje. S obzirom na trenutačnu situaciju u prometu zbog pandemije koronavirusa, kako u nas tako i u Europi, odnosno činjenice da ne znamo realno prometno opterećenje koje nas očekuje u vrijeme ovogodišnje turističke sezone, planer putovanja ove godine neće se raditi – pojasnili su iz Hrvatskih autocesta.

Na vozačima je stoga da sami prate situaciju te da pokušaju procijeniti kada krenuti na put, a da pritom ne zaglave u kilometarskim kolonama. Polazne teze su jasne – najčešće se na put prema moru kreće u petak predvečer ili u subotu ujutro, odnosno predvečer dan uoči blagdana. Stoga je pametnije krenuti dan kasnije, želite li putovati neopterećeni kolonama. Za sada su kolone podnošljive, jer su izostale i one količine turista koje su lani hrlile prema Jadranu. Turisti sramežljivo dolaze, ali susjedne države – koje to mogu – nastoje svoje državljane potaknuti da ljetuju u svojoj zemlji. Daleko od toga da se ovoga ljeta neće putovati. Putovat će se, samo je teže procijeniti kada i koliko. Ono što pouzdano znamo jest da opasnost od koronavirusa nije nestala i da se nekih smjernica treba pridržavati i dalje. Putovanje osobnim automobilom u zdravstvenom smislu svakako ima prednost pred zrakoplovima, vlakovima i autobusima, jer smo u vozilu sami, odnosno sa svojom obitelji ili prijateljima. Ipak, zaustavljamo se na odmorištima, na benzinskim postajama, te na tim lokacijama valja voditi računa o pojačanoj higijeni i držanju razmaka od osoba koje nisu dio naše skupine. Kad god je to moguće, za potrebne predmete i usluge plaćajte beskontaktno. Izbjegavajte nepotrebno diranje predmeta na javnim površinama, ponesite sa sobom sredstvo za dezinfekciju ruku.

S obzirom na to da je putovanje autocestom brže i sigurnije, a ovoga je ljeta izostalo i sezonsko poskupljenje, valja razmisliti o investiranju u ENC uređaj za beskontaktno plaćanje, kojega HAC nudi uz 40% popusta, po cijeni od 73 umjesto 122 kune. Ako putovanje kraće traje, rjeđe ćete se morati zaustavljati, pa ćete manje dolaziti u doticaj s javnim prostorima i drugim turistima. Za zaustavljanje svakako birajte lokacije na kojima vidite da je manja gužva te izbjegavajte prenatrpane objekte.

– Svi subjekti koji pružaju usluge na odmorištima duž autoceste pridržavaju se svih uputa, mjera i preporuka, sukladno Odlukama koje donosi Stožer Civilne zaštite RH, a sve kako bi se spriječilo širenje koronavirusa. Od njih smo tražili da poduzmu sve potrebne mjere kako bi se vozačima i putnicima pružila primjerena usluga te omogućilo sigurno i udobno putovanje. Posebno apeliramo na čistoću objekata i javnih sanitarija, kao i potrebu povećanog angažmana u razdobljima velikih gužvi. Na mjestima gdje je to moguće omogućeno je besplatno korištenje internetskih usluga – navode iz HAC-a.

Vozači koji ovog proljeća još nisu vozili autocestom uočit će neke nove znakove. Naime, na ukupno 20 lokacija postavljena je nova prometna signalizacija koja vozače upozorava na potrebu pridržavanja sigurnosnog razmaka između vozila na autocesti, da budu odgovorni i ne voze ako su pod utjecajem alkohola i lijekova te da ne koriste mobitel u vožnji. Kao i proteklih godina, timovi hitne medicinske pomoći bit će raspoređeni uz autocestu, kako bi u slučaju prometne nezgode mogli reagirati na vrijeme, odnosno u okviru “zlatnog sata”. U slučaju nezgode, vozači trebaju ostati pribrani i formirati hitni koridor za prolazak žurnih službi.

– Iako je trenutačno na autocestama manji promet, važno je i dalje pridržavati se svih ograničenja te je jedino odgovornom vožnjom do destinacije moguće stići sigurno – poručuju vozačima iz Hrvatskih autocesta.