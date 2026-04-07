Kriza na aerodromima u susjedstvu: Zalihe goriva klize im kroz prste, a najgore tek slijedi

Četiri talijanske zračne luke upozorene su na moguće nestašice avionskog goriva, što predstavlja prvi konkretan signal šire krize opskrbe u Europi povezane s ratom i blokadom Hormuškog tjesnaca, piše TVP World. Opskrba gorivom mogla bi biti ograničena na aerodromima u Bologni, Milanu (Linate), Trevisu i Veneciji, posebno za kompanije koje surađuju s Air BP Italijom. Razlog je smanjena dostupnost goriva, a upozorenje dolazi u trenutku kada globalni energetski tokovi trpe ozbiljne poremećaje.

Iako predstavnici struke zasad ne očekuju veće probleme, upozoravaju da bi se situacija mogla brzo pogoršati ako blokada Hormuškog tjesnaca potraje. Taj pomorski pravac inače je ključna točka kroz koju prolazi oko petine svjetske nafte, pa njegovo zatvaranje ima izravan utjecaj na opskrbu i cijene goriva.

Već sada su cijene avionskog goriva u porastu. Krajem ožujka dosegnule su oko 195 dolara po barelu, što je gotovo dvostruko više u odnosu na razinu prije početka sukoba. Analitičari upozoravaju da bi se pritisak na tržište mogao dodatno pojačati u nadolazećim tjednima.

Prema procjenama industrijskih stručnjaka, nestašice bi se mogle proširiti i na ostatak Europe. Posebno su izložene zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva, gdje su već zabilježeni prvi poremećaji u opskrbi. Analize pokazuju i da bi neke države mogle relativno brzo iscrpiti zalihe – Portugal za oko četiri mjeseca, Mađarska za pet, Danska za šest, dok bi Italija i Njemačka mogle imati zalihe za otprilike sedam mjeseci.

Stručnjaci upozoravaju da bi, čak i ako goriva ne ponestane u potpunosti, rast cijena i logistički problemi mogli natjerati aviokompanije na smanjenje broja letova ili prilagodbu rasporeda. Time bi se posljedice energetske krize mogle vrlo brzo preliti i na putnike diljem Europe.